Šance na štěstí od Kristan Higginsové je třetím dílem oblíbené oddechové série romancí z oblasti vinic a pohody…

Neworský Manningsport je ideální ráj na Zemi. Sice má asi jen sedm set obyvatel, zato se snad všichni znají. Takže když přijede ucházející mužská náplava, hned ho někdo klofne. Aspoň se to tak může zdát z předchozích dvou dílů, sledujících vinařskou rodinu Hollandových a jejich blízké. Tento třetí díl sice sleduje kamarádku sester Hollandových, ale o přistěhovalce tu jde taky. Když totiž Colleen před patnácti lety poprvé uviděla Lucase Campbella vejít do jejich třídy, byla to láska na první pohled. Pak však přišla vysoká škola, zlomené srdce a deset let samotářského trápení.

Colleen má sice coby barmanka o zábavu postaráno, ale když se Lucas vrátí z Chicaga zpátky za svou rodinou do Manningsportu, vše hluboko pohřbené je zpátky. Zlomené srdce se znovu ozývá. Ale byla by přece chyba zase vstoupit do stejně řeky, nebo ne?

Vtipná romance je zabydlená stejnými postavami, nyní ještě rozšířenými o nové okolo Colleen a Lucase, takže ti, co četli předchozí díly, mohou sledovat, jak se daří minulým hrdličkám. V tomto díle jsou nejvtipnější Colleeniny dohazovačské pokusy, obzvlášť nemožná mise dát dohromady místní Xenu Paulie a Lucasova natvrdlého bratrance Bryce.

Sledovat váhání a tanečky kolem hlavní dvojice – sympatické barmanky a charismatického skoroportorikánce s trpící duší – bylo pochopitelně sladké a náležitě dojemné. Ale série Kristan Higginsové je pověstná právě neskutečnou spoustou vedlejších postav a jejich příběhů, které tady dostali velkorysý prostor. Číst tuhle sérii je jako dívat se na telenovelu – kdo s kým ano, kdo s kým ne, kdo se rozvádí, komu umírá dědeček. Dobrou zprávou je, že má série Vinařství Modrá volavka zatím celkem pět dílů, takže se můžeme těšit na pokračování.

Originál: Waitin on You, 2014, překlad: Martin Urban, vydal: Ikar, 2018, 415 str.