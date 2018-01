Jen málokdo do nového roku vstupuje bez touhy po změně. Někdo si stanovuje nekompromisní pravidla ke splnění předsevzetí, někdo jen tak vágně cítí, že by se chtěl v něčem zlepšit, něco se naučit, něco nechat za sebou… Jak jste na tom po třech týdnech nového roku s předsevzetím vy? Ať už jste na sebe přísní nebo jen hledáte trochu motivace, ve spolupráci s internetovým knihkupectvím Martinus.cz jsme pro vás připravili knižní tipy, se kterými jistě zvládnete všechny své plány tak, jak si přejete!

Pro ty, kdo se chtějí rozhýbat

Hubnutí a změna životního stylu je asi tím nejtradičnějším předsevzetím, s kterým lidé vstupují do nového roku. Zároveň je ale i tím nejporušovanějším. Pokud se tak chcete skutečně rozhýbat, má pro vás knižní svět celou spoustu řešení! Motivovat k pohybu se můžete jednak klasickými knihami a zkusit výjimečné sportovní osudy – skvělý je komiksový Zátopek, současný, ale také pěkně dramatický, je příběh René Kujana Běhej, dokud můžeš.

Žádná kniha vás nicméně nerozběhá tak, jako libovolná kvalitní audiokniha. Když si zakážete její poslech jindy než při běhu, uvidíte, kolik naběháte kilometrů! Pokud chcete zkombinovat audioknižní formát s běžeckým obsahem, sáhnout můžete po kultovní knize Born to Run – Zrozeni k běhu.

Pro cestu (skoro) kolem světa

Snaha více cestovat a poznávat je jedno z duševně nejprospěšnějších předsevzetí, které si člověk může dát. A s kým jiným byste měli vyrazit na cesty než s jedinečným a vtipným cestovatelem Ladislavem Ziburou? Můžete s ním cestovat po stránkách nebo se nechat nalákat, hodit na záda batoh a vydat se v jeho stopách.

Nejen do evropských metropolí vás jistě naláká i fenomenální Miroslav Šašek – objevit Paříž s ním můžete v jeho obrázkovém průvodci To je Paříž. Úžasné knihy o geografii, a to jak v doslovné, tak metaforické podobě, vydává nakladatelství 65. pole. Třeba kniha Ostrovy, na kterých ztroskotávám, vás vtáhne do příběhů těch, kteří se stali trosečníky, a obvykle to vůbec nenaplnilo jejich romantické představy. Doplňte ji třeba Atlasem odlehlých ostrovů.

Pro ty, kdo chtějí přečíst více knih!

Taky nechápavě kroutíte hlavami, když se po novém roce začnou sociální sítě plnit výkřiky jako „Já vloni přečetla 150 knih!”? Nejste sami. Ne každý z nás má na čtení dost času a ne každého také baví oddechová literatura, která se dá hltat takovým tempem. I pro náročnější čtenáře je k dispozici mnoho knih, které nejenomže nezaberou mnoho času, ale díky velikosti si je můžete klidně sbalit do kapsy a číst kdekoli! Třeba taková Skvrna, výborná hororová povídka Gillian Flynn, se vám vejde do kapsy kabátu, Tyranie Timothyho Snydera, kterou by si měl rozhodně přečíst každý, kdo má rád svobodu a demokracii, do každé kabelky. Jak vidíte, mezi “jednohubkami” najdete i kvalitní prózu a chytré non-fiction knihy! Samozřejmě čtěte také komiksy, je to zážitek literární i vizuální, v knihovně se vyjímají a poslední dobou vychází kvalitních kousků celá řada – třeba takový Sexkomiks.

Pro budoucí volnonožce

Chcete začít podnikat? Pokud se vaše předsevzetí týká vlastního byznysu, postavení se na vlastní nohy, otevření kavárny nebo jakékoli volnonožecké kariéry, rozhodně se neobejdete bez úžasné bible freelancerů a freelancerek z pera Roberta Vlacha. Kniha Na volné noze vás provede všemi oblastmi, na které si musíte jako freelance odborník či odbornice dát pozor. Že je to na vás moc obsáhlé, samá pravidla a business plány? Pak zkuste Punkové podnikání, knihu, kterou napsal zakladatel úspěšného pivovaru BrewDog!

Tak co, jaký plán pro rok 2018 se vám líbí nejvíc? Nezapomeňte, že předsevzetí by vás měla sice někam posouvat, ale především by vám měla dělat radost. Ať máte na rok 2018 co nejhezčí vzpomínky! Věříme, že výše sepsané knižní tipy vám k tomu dopomohou. Držíme palce!