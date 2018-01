Také jste si pořádně užili oslavy svátků? Pak se to často projeví na váze a člověk si hned začne dávat předsevzetí: od zítřka zařadím zdravý životní styl. Budu cvičit, nasadím dietu, a váha půjde dolů. Co skutečně dělat, abyste snížili svou hmotnost trvale?

1 krok: změňte myšlení

Tento krok je tím zcela hlavním. Když se rozhodnete žít zdravě, musí jít o vaše rozhodnutí, při kterém jste si vědomi, že bude dlouhodobé. Dobrou motivací může být skutečnost, že vynaložené úsilí se projeví na zdraví. A to je skutečně výhra.

2. krok: dělejte věci, které vás baví

Cvičení je důležité ne pro hubnutí, ale pro udržení dobrého zdraví. Určitá forma pohybu je nezbytná pro to, aby tělo fungovalo tak, jak má. Když vybíráte vhodný druh cvičení, mělo by vás především bavit. Pokud člověk cvičí s nechutí, příliš to zdraví neprospívá.

Jestliže se rádi procházíte, naordinujte si denně alespoň půl hodinu rychlé chůze. Když budete chodit v přírodě, jedná se pouze o bonus. Očistíte tak i lépe psychickou stránku. Zdravé je Nordic Walking – chození s hůlkami. Ale aby byla chůze skutečně efektivní, je třeba znát určitá pravidla. Naučit se chodit tímto způsobem se můžete naučit třeba na některém z kurzů. Pro ty, kteří nemají rádi posilovny a podobné druhy sportů, se hodí třeba plavání, velmi prospívá páteři. Mezi další populární cvičení patří například jóga nebo pilates nebo tanec. Vždy se můžete zaměřit na cviky, které pomáhají řešit problémy, které vás trápí nejvíce.

Relaxace je pro lidský organismus velmi potřebná, proto je důležité, aby nějakou formou patřila do každého dne. Tělo a mozek si odpočinou a lépe se vyrovnávají se stresem. Pohyb můžete doplnit i dalšími zábavnými činnostmi jako je trávení času s rodinou nebo přáteli, vlastními relaxačními procedurami nebo také různými koníčky.

3. krok: nastartujte hezky každý den

Abyste mohli ráno dobře začít, je vlastně zapotřebí udělat pár kroků už večer. Ráno by se měl člověk cítit svěží, odpočatý, musí se tedy dobře vyspat. Obecně se doporučuje 8 hodin spánku, ale každý jedinec potřebuje jinak dlouhý spánek.

Kromě délky spánku také záleží na volbě lůžkovin. Měly by splňovat zásady zdravého spánku, v pokoji by také měla být nižší teplota než v ostatních místnostech. Na spánek se doporučuje zhruba teplota 17-19 °C.

Příliš neprospívá ani využívání techniky. Televizi, notebook a mobil by se neměl používat asi hodinu před spaním. Mozek se hezky připraví na zklidnění a zdravý spánek už pak přijde sám.

Samotné ráno můžete začít příjemným rituálem, kterým se může stát třeba jógový Pozdrav slunci. Dobře naladí tělo sklenice vlažné vody. Hezky se naladíte, protáhnete, nastartujete organismus a ráno může začít.

4. krok: myslete na stravování

Každý den, byste si měli promyslet, co kdy budete jíst. Jídla z rychlého občerstvení zdraví příliš neprospívají. Důležitá je důkladná snídaně. Může se dát rychle připravit, a přesto vypadat zajímavě. Od kaší až po různé další varianty.

Během dne se doporučuje zařadit několik porcí ovoce a především zeleniny. V dnešní době se dá kdykoliv a kdekoliv stravovat zdravě. Můžete si připravit takový pokrm sami nebo si ho nechávat donášet. Ve většině oblastí existují specializované firmy na donášku zdravých jídel, která i dobře chutnají.

Večeře by měla být lehčí, aby nezatěžovala před spánkem.

5. krok: sledujte pitný režim

Pitný režim je stále diskutovaný, protože bez jeho dodržování může docházet ke zdravotním problémům nejrůznějšího rázu. Když si budete promýšlet denní stravování, má smysl pamatovat i na pitný režim.

Kolik pít? Stejně jako u spánku se jedná o velmi individuální záležitost. Každý potřebuje jiné množství tekutin. Nároky záleží na fyzické aktivitě a podobně. Obecně se doporučují denně zhruba 2 litry.

Jestli správně pijete, zjistíte z moči (měla by být světlá). Odborníci také často diskutují o tom, jestli pít, až když pocítíte žízeň nebo stále upíjet tekutiny. Ať si vyberete kteroukoliv z variant, hodí se vědět, že tělu lépe prospívá postupně dávkované pití než když člověk naráz vypije půl litru.

Co se týká druhu tekutin, nejvhodnější je kohoutková voda (případně balená voda). Hodí se také různé bylinné čaje, zařadit je možné i ředěné zeleninové a ovocné šťávy (pokud možno připravené z čerstvých potravin). Méně vhodné jsou sycené nápoje, kofeinové nápoje a nevhodné slazené nápoje.

Také jste si dali předsevzetí? Patřilo do něj zdraví?