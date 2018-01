Nevstoupíš dvakrát do téže řeky, řekla by teta Kateřina, doktor Vlach by možná přidal vtipnou filipiku, Milouš by otráveně vzdychl. Ať je to, jak chce, nesmrtelný a všehoschopný sluha Saturnin je zpět.

Do osudů známých hrdinů se vracíme, kde jsme je na konci Jirotkova románu opustili, tedy na svatbě tety Kateřiny s novým strýcem Františkem. Znovu se setkáme s dědečkem, jehož elektrifikovaná domácnost se rozrostla o nový generátor pro případ vypojení z veřejné sítě. Milouše nový otčím donutil k nástupu do zaměstnání. Doktor Vlach je naštěstí stále stejný samorost s názorem na všechno, tetu Kateřinu ani v nejmenším neopustila záliba v pořekadlech a příslovcích. Slečna Barbora je stále stejně krásná a bůhvíproč pořád nachází zalíbení ve vypravěči knihy (jehož z filmového zpracování známe jako Jiřího). Celé veselé společnosti buď pije krev, zvedá tlak či oddaně slouží nevyzpytatelný Saturnin.

Kniha Saturnin se vrací vznikla po dlouhých úvahách a pečlivém výběru autora, to vše se souhlasem a pod bystrým dohledem Jirotkových dědiců. Je poměrně zbytečné říkat, jak obrovskou odvahou je napsat a podepsat se pod pokračování tak jednoznačně kultovní a všemi milované knihy, jakou je Saturnin. Autor Miroslav Macek se ale nebál a odhodlaně vstoupil do této rozbouřené řeky. Zda a jak se mu to povedlo, to už musejí posoudit čtenáři.

Za mě je Saturnin se vrací, vycházející v nakladatelství XYZ, milou připomínkou starých časů, návratem do dětství, kdy jsem Saturnina dostala prvně do ruky a zamilovala si ho. Macek se poměrně zdařile pokusil o hladký přechod, a za použití jemného humoru i literárního stylu podobného tomu Jirotkovu zavádí čtenáře do dalších osudů oblíbených hrdinů. Odpovídá tak na spoustu všetečných, roky vznášených otázek na téma, „jak to bylo dál“.

Autor knihy, Miroslav Macek

Saturnin se vrací bude příjemný čtením pro milovníky nostalgie a návratů, důstojným pokračováním pro novou generaci čtenářů a noční můrou pro notorické odmítače druhých dílů. Buď samostatní a svébytní jako skvělý Saturnin. Nenechte se nikým ovlivnit a s chutí se ponořte do nového vyprávění. Uvidíte sami, jestli tenhle návrat stojí za to.