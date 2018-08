Proč se nepíše víc knih speciálně pro milovníky koček, není známo, jedna nová ale potěší srdce všech kočkomilů…

Felix z nástupiště č. 1 od Kate Moore je hřejivým příběhem o jedné černobílé micince, která svou důstojností i šibalstvím otvírá srdce i těm nejzarputilejším, v lecčems připomíná sebezpytující knížky Davida Michieho. S tím obrovským rozdílem, že příběh kočky Felix se opravdu stal…

Kočka z nádraží

Sice by se obsah dal shrnout do věty: „na jednom anglickém nádraží mají kočku“ autorka to však vzala z gruntu a popisuje čtenářům celou tu kočičí odyseu – kdo měl ten nápad, jak náročné bylo ho prosadit, jak malou kočičku všichni rozmazlovali. Dozvíte se všechno.

A srdce vám zahřeje nejen roztomilá hlavní hrdinka, ale i vědomí, že existují takové pracovní kolektivy, kde lidi práce baví a dokáží ji zpestřit i životy lidem okolo.

Veselé historky z kočičího života

Knížka je plná veselých historek o Felix – jak se ztratila, jak kvůli ní nabral vlak zpoždění i jak se stala mediální hvězdou. Že kralovala celému nádraží, není třeba ani zmiňovat – když se Felix zachtělo lehnout si do sluníčka, fronta na jízdenky ji prostě musela obejít. Autorce neušly ani pravidelné bitky s vychytralými havrany nebo střet s divokou liškou.

Půvabná a úsměvná kniha potěší všechny milovníky koček, kteří po Deweym, kocourovi z knihovny (Ikar, 2009), a Oscarovi, kocourovi z nemocnice (Vizita s Oscarem, Ikar, 2011), vyhlíží další pravdivé příběhy o neobyčejných zvířecích osobnostech…

Originál: Felix the Railway Cat, 2017

Překlad: Marie Macháčková

Vydal: Ikar, 2018

294 stran