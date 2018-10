Titulem Jeho Lordstvo od Suzanne Enoch končí série jiskřivých historických romancí. Jedná se o čtvrtý díl.

Suzanne Enoch nikdy nepíše hloupé a jednoduché románky. Její příběhy mají šmrnc, hrdinky nechcete hned praštit a hrdinové jsou obvykle krutě šarmantní.

Série romantických příběhů z klubu Tantalos je zpátky. Do pánského klubu, kde přijímají dívky z dobrých rodin, které se potřebují skrýt nebo mít zázemí po skandálu, vstoupila nervozita. Emily Portsmanová je v klubu už od samého začátku a má své důvody, proč se v něm ukrývá. A teď se možná ty důvody znovu hlásí o slovo. Do klubu totiž přišel hrabě Westfall a klade moc zvídavé otázky. Emily musí zjistit, co ví a jestli pro ni nepředstavuje nebezpečí.

Nathaniel Stokes, hrabě z Westfallu, se po odchodu od Wellingtona dost nudí. Aby zaměstnal svoji mysl bývalého špiona, alespoň lidem hledá ztracené věci. Najít ale zmizelou guvernantku a možnou vražedkyni představuje pěknou výzvu, konečně něco pořádného než samé ukradené brože. A ta Portsmanová z klubu určitě něco ví, jen musí zjistit, co…

Jiskřivá první polovina, kdy se hrdinové oťukávají a krouží kolem sebe, připomíná hru na kočku a myš. Přičemž ta myš je překvapivě chytrá a opatrná. A kocour je typický romantický hrdina, špion, který už má lhaní dost, zabiják, kterého není radno naštvat, jemuž jen díky náhodě přistál šlechtický titul do klína. A z hraběcího titulu je pochopitelně nešťastný.

V druhé polovině už se pak musí vyřešit pouze takové maličkosti, jako je vyvrátit obvinění z vraždy, vyšachovat podlého markýze a vyrovnat rozdílné společenské postavení, brnkačka.

A protože se v téhle sérii všichni pohybují ve stejném prostředí, sejdou se všechny hlavní postavy předchozích dílů, aby daly hlavy dohromady v nesmírně komplikované machinaci, kterou už tedy opravdu autorka trochu překombinovala. Ale patrně chtěla, aby závěr série stál za to. Což je vlastně škoda – že série skončila, klub měl ještě spoustu dalších „hostesek“. Obzvlášť by mě zajímal osud jedné bývalé francouzské špionky. Ale Suzanne, zdá se, inspirovala svou sérií další autorky – nedávno Ikar vydal první knihu od Christi Caldwellové, Darebákovu sázku, z prostředí pánského klubu… Tak uvidíme, jestli bude stejně dobrá…

Originál: The Handbook to Handling His Lordship, 2013

Překlad: Jana Pacnerová

Vydal: Baronet, 2018

299 stran