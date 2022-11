Nora Hamiltonová obvykle píše scénáře k plytkým romancím pro kabelovku, její vlastní zpackané manželství jí ale dodá dost materiálu na pořádný hollywoodský trhák. Natáčený přímo v jejím rozpadajícím se domečku. Sice nesnila o tom, že její trávníček rozryjí náklaďáky štábu, ale setkání s nejslavnějším hercem planety Leo Vancem to bohatě vynahradí…

Tahle knížka klidně mohla být jen další plytkou romancí o obyčejné holce a slavné hvězdě (takové slátaninky, jaké píše Nora jako scénáře). To by ale Nora nesměla mít na krku dvě dorůstající děti, zvláštní smysl pro humor a cynický přístup ke šťastným koncům. Leo působí na první dobou jako další sebestředný idiot, právě takový, jako byl její bývalý muž, takže je Nořin přístup značně obezřetný. Na rozdíl od vlastní dcery, kamarádek, sousedek, předsedkyně rodičovského sdružení… Vyhraje realita, nebo dojde na další z Nořiných slaďáků?

Tenhle příběh rozhodně není o první zamilovanosti (se dvěma dětmi by to fakt bylo absurdní). Středobodem humorných i hořkosladkých scén je tu ostřílená mamina a její multitasking: kroužky, nákupy, třídní schůzky, prostě každodenní normálka. Jen s hollywoodskou celebritou za zadkem, který na to všechno v úžasu zírá jak návštěvník z galaxie vzdálené tisíce světelných let. „Vážně se dělá sekaná takhle?“

Srážka normálního světa matky-samoživitelky, zvyklé být na všechno sama ještě za manželství, a osamělé existence celebrity, žijící v bublině luxusu, se tu odehrává zjemnělá přítomností dvou přemoudřelých dětí. Nořina smečka a to, jak vše zvládají, vám prostě musí přirůst k srdci.

Autorčiny postavy jsou neskutečně lidské, plné chyb, obav a pochybností, ale tím víc jim přejeme šťastný konec.

Scénář na lásku je vtipná moderní romance, která si pohrává s pravidly žánru, protože hlavní hrdinka romance tvoří, opovrhuje jimi, aby do nich nakonec sama spadla…

Originál: Nora goes off script, 2022, překlad: Dana Chodilová, vydalo nakladatelstí: Metafora, 2022, 221 stran