Knih o nutné změně své osoby najdete řadu. Ale, co když vám někdo řekne: „Nepotřebuješ se změnit.“ Vyhrajte jeden ze tří výtisků stejnojmenné knihy, kterou vydalo Nakladatelství Jota.

Potřebujete naději a přejete si procitnout do reality plné radosti? Je to snazší, než byste mysleli. Vstávejte, je přímo tady a teď! Pomůže vám v tom kniha Anthonyho De Mella (1931–1987), což

byl jezuitský kněz, psychoterapeut a spisovatel narozený v Bombaji. Proslavil se svou přelomovou a vytrvalou prací propojující západní a východní spiritualitu. Znát můžete jeho knihy Minutová moudrost, Minutové nesmysly či Modlitba žáby, ve kterých předává poznatky o smyslu lidského života krátkou, často humornou formou.

„Přestože se Anthony De Mello svým přístupem dotýká neuvěřitelných dimenzí, podařilo se mu je zpřístupnit komukoliv, kdo je ochoten zapracovat na své duši.“

Thomas Moore, autor knihy Temné noci duše

Soutěž končí 25. listopadu 2022.

Ceny do soutěže věnovalo Nakladatelství Jota.

ANOTACE

Jsi jedinečný…



Už máte dost knih, které říkají, co byste ještě měli? Tahle vám poví, co rozhodně nemusíte.

„Dá se dojít k osvícení bez sebemenšího úsilí?“ táže se Tony De Mello a na svou otázku si také kladně odpovídá. Ti, kdo roky marně bloudí po duchovní cestě, si možná povzdechnou a pomyslí: „Kéž by to tak byla pravda.“ Tony trvá na tom, že je. Pokud dokážete být pozorní a bdělí, všechno, co je ve vás falešné a neurotické, se postupně samo od sebe rozpustí. Skrze svou bdělost procitnete do šťastnějšího a průzračnějšího života a stanete se tím, kdo už nehledá, neboť našel.

Učební metoda této knihy nabízí praktiky vědomé pozornosti, díky kterým do svého světa vpustíte dokonalé božství. To váš život naplní smyslem, krásou a prosperitou.

„Co mám udělat, abych se změnil, abych změnil svůj život?“ ptali se lidé Tonyho. Jeho odpověď vás možná překvapí: nic. Nemusíte dělat vůbec nic. Právě naopak, říká Tony, čím víc toho děláte, tím hůř. Jste v pořádku takoví, jací jste. Nechte to být. Nic neměňte. Jen se dívejte. Pozorujte. Všechny věci, které se marně snažíte změnit, ve skutečnosti potřebují, jenom abyste je pochopili. Když se to stane, promění se samy. A v té chvíli objevíte tu jedinou věc, na které se shodují všichni mystici: vše je přesně tak, jak má být.



Přejete si procitnout do reality plné radosti? Je to snazší, než byste mysleli. Vstávejte, je přímo tady a teď!

Vydává Nakladatelství Jota, str. 198, 328 Kč.

Přečtěte si ukázku.

Soutěžní formulář.

Sledujte náš Facebook a nenechte si ujít naše články. Podělte se o ně s přáteli.