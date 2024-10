Vtipný romantický příběh Hate Mail od Donny Marchetti vrací do hry psaní dopisů s někým, koho jste nikdy neviděli…

Naomi z Oklahomy si na základce psala v rámci výuky z klukem z Kalifornie, Lucou. Ten se toho úkolu chtěl ale zbavit tím, že na ni bude v dopisech zlý. Nějakým způsobem si však vydrželi nadávat a urážet se celou střední školu, byla to skoro soutěž, kdo vymyslí horší dopis. Pak se ale Luca odmlčel a neposlal novou adresu.

A teď, když je dospělá Naomi coby meteoroložka ve zprávách o počasí, jí znovu napíše, ale zase je to bez adresy. Má to být výzva? Najdi mě, jestli to dokážeš? Naomi s podporou své bláznivé kamarádky Lucu hledá, ale je to dost beznadějné, když si zablokoval sociální sítě. A aby to nebylo tak moc přímočaré, Naomi se zrovna seznamuje s obzvlášť sexy sousedem Jakem, který ji velmi přitahuje…

Byla jsem zvědavá. Soused je sice úžasný a má rád kočky, ale záhadný „dopisovací nepřítel“ uvízl hrdince v mysli. Jakpak tohle asi dopadne?

Tahle romance určitě není až tak sladká a kýčovitá jako Milý Johne od Sparkse. I když tam šlo taky o dopisy a zvláštní těšení se na další. Navzdory hroznému obsahu, co si ti dva celé ty roky psali. Najednou tak nějak chcete, aby toho sexy souseda zatkla FBI nebo chytil něco nakažlivého – najednou držíte palce někomu, koho Naomi nikdy neviděla osobně…

Asi za to můžou všechny ty detektivky, co čtu, že jsem tak paranoidní, ale tu „úžasně originální pointu“ jsem viděla tak jasně, jako by hořela plamenem. A vážně doufala, že se pletu a že autorka přijde s něčím, co tohle moje podezření vyvrátí, s něčím překvapivým. Asi měla sama číst víc detektivek…

Každopádně je celá knížka milá a úsměvná (nejvtipnější jsou názvy kapitol). V dnešní době už těšení se na poštu působí jako totální divnost a retro, ale autorka to podává tak čtivě, že máte pocit, jak úžasně trendy to může být. Jenom mít tak někoho takového, komu psát…

Originál: Hate mail, 2024, překlad: Alžběta Komrsková, vydal: Jota, 2024, 317 str.