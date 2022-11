V hale pražského Armádního muzea na Žižkově proběhl v úterý 1. listopadu křest knihy Sám nejsi nic, ve které bývalý armádní generál Aleš Opata líčí své zážitky.

Aleš Opata postupně prošel řadou funkcí od velitele tankové čety, velitele praporu, velitele 4. brigády rychlého nasazení až po ředitele sekce na generálním štábu. Od roku 2014 do roku 2017 byl národním vojenským představitelem na vrchním velitelství spojeneckých sil v Evropě. Na začátku srpna 2017 byl jmenován zástupcem náčelníka Generálního štábu Armády České republiky. V květnu 2018 se pak stal jeho náčelníkem a coby armádní generál vedl další čtyři roky českou armádu. Mimochodem armádní generál je nejvyšší možná hodnost v Armádě české republiky a jelikož byl Opata ve funkci náčelníka Generálního štábu, jedinou výše postavenou osobou mu byl prezident republiky, který je vrchním velitelem českých ozbrojených sil. V červnu 2022 mu skončilo funkční období a podle ministryně obrany Jany Černochové už ve funkci nechtěl pokračovat.

O svých zážitcích z armády napsal společně s novinářem a mediálním manažerem Ivanem Hamšíkem knihu Aleš Opata: Sám nejsi nic. Kniha o 248 stranách vyšla 27. října tohoto roku v nakladatelství Mladá fronta. Měla by obsahovat necenzurované zážitky v podobě popisu reality zahraničních misí od Balkánu po Afghánistán, jednání před vstupem ČR do NATO i řízení operací při povodních či pandemii covidu. Dovolí čtenáři i nahlédnout do armádního zákulisí a mimo to by se v knize měly objevit například vzpomínky na dopis od britské královny nebo na různá setkání, která šéfovi české armády změnila život.

Křest knihy uváděla moderátorka a novinářka Lucie Výborná. Celá akce se měla původně uskutečnit v kavárně muzea, ale nakonec byla pro velký zájem přesunuta do jednoho ze sálů (akce se účastnili především Opatovy bývalí kolegové a kamarádi, včetně partnerek). Na křtu zaznělo, že kniha vznikla tak trochu i na popud Výborné, když si svého času povídala s generálem o jeho zážitcích ještě za přítomnosti Ivana Hamšíka. Když vyslechla řadu historek, vyjádřila přesvědčení, že by se měly zpracovat knižně. Nakonec se tak tedy stalo, oběma autorům psaní zabralo zhruba rok. Materiálu by prý bylo ještě na další knihu, ale ne všechno je z různých důvodů publikovatelné.

Kmotry knihy byli herec Ondřej Vetchý, generál Aleš Knížek (ředitel Vojenského historického ústavu) a Zbyněk Pavlačík (předseda sdružení Jagello 2000). Křtu předcházelo zhruba dvacetiminutové povídání moderátorky s autorem a kmotry, mimo jiné na téma koordinace vojáků, možnosti improvizace, umění se v pravém okamžiku správně rozhodnost či převzít zodpovědnost.

Besedy se také zúčastnil redaktor Tomáš Dimter, šéfredaktor Mladé fronty. Ten ke knize uvedl, že měl (navíc ještě coby držitel tzv. modré knížky) obavy z válečné tématiky, ale nakonec ho překvapil především kultivovaný projev obou autorů. Zároveň uvedl, že pro něj je Aleš Opata prototypem moderního hrdiny.

Ondřej Vetchý se přítomným svěřil, že je pro něj čest, že si ho bývalý armádní generál vybral jako jednoho z kmotrů své knihy. Vyjádřil lítost nad tím, že Opata ve své funkci skončil, ale zároveň optimisticky podotkl, že je dobře, že alespoň zůstává v České republice.

Kniha tentokrát nebyla pokřtěna tradičním sektem, ale stylově, vodou z vojenské polní láhve (čutory) nabrané z chorvatsko-bosenské řeky Korana.