Jiří Březina je autor detektivek a copywriter. Prvotinou s názvem Na kopci vystřihl tu nejlepší podobu české detektivky. Ani v nejnovější knize s názvem Nalezení nepolevuje. Patří totiž k těm titulům, kdy autora ke konci proklínáte, že je tak krátký, protože nutně potřebujete další dávku čtiva.

Román Nalezení patří do série s policistou Tomášem Volfem. V pátém dílu spolupracuje s bývalou kolegyní a nyní soukromou vyšetřovatelkou Evou Černou. A není to nic příjemného. Musí se totiž vrátit do dětství a vzpomenout na něco, na co by nejraději zapomněl.

V kanceláři Evy Černé se objeví zoufalý otec pohřešované Elišky. Vypadá to, že způsobila tragédii, a utekla. Existují obavy, že si ublíží. Pátrání nabírá na obrátkách a do toho se připlétá Eva, která má pocit, že její přítomnost je zbytečná, protože policie dělá vše, co se dá. Čím dál víc ji ale pátrání pohlcuje. Když se na své dovolené objevuje ve svém rodišti i Tomáš Volf, dostává vyšetřování mnohem osobnější rovinu. Je totiž nutné zkontrolovat vyšetřování dávného případu, který se nedaleko stal, což otevírá bolavé rány. Případ zmizelé Elišky jako by zůstával na mrtvém bodě a jednou z cest je právě kontrola minulosti. S tou se Tomáš seznamuje prostřednictvím spisu, zároveň se mu vše vrací v krutých vzpomínkách a je nucen svou noční můru prožívat znovu.

Jiří Březina v knize Nalezení dokazuje, že nepotřebujete litry krve ani zástupy mrtvol, abyste napsali detektivku, která čtenáře nadchne a zcela pohltí. Příjemné české prostředí, výborný příběh a skvěle vytvořené postavy. Eva i Tomáš tvoří výborný vyšetřovací tým a je úžasné sledovat i jejich myšlenkové pochody, díky kterým jsou vám mnohem blíž. Ne jen tak náhodou Jiří Březina opakovaně získal Cenu Jiřího Marka za nejlepší českou detektivku.

Možná se pozastavíte nad tím, že Tomáš Volf je na dovolené a pustí ho k případu. V románu je ale dovoleno vše, abyste získali skvělý příběh. A ten si opravdu užijete.

Nalezení je skvělá čtivá a chytrá detektivka, u které nemáte pocit, že by někde zaškobrtala. Vše do sebe přirozeně zapadá a vypadá velmi reálně. U tohoto uvěřitelného příběhu máte pocit, že jste se ocitli s protagonisty na místě jejich pátrání. Tak, a teď už jen čekat na ten další díl…

Nakladatel: Motto, 2022, 256 str.