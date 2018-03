Čtení není uklízení ani domácí úkol, na které si musíte najít čas, jinak bude zle. Čtení by měl být prostředek, který uklidňuje mysl, zbavuje stresu, rozšiřuje obzory a podněcuje fantazii. Proto zapomeňte na povinnou četbu, seznamy knih, které byste měli během svého života přečíst či na vítěze Nobelovek a Pulitzerových cen a nechte tu správnou knihu, ať si vás najde sama. Mrkněte na naše tipy, které vás mohou k těm správným knihám dovést!

Vstupte do ráje knihomolů

Zkoušeli jste si někdy zapisovat váš knižní progres, vypisovat myšlenky z knih nebo zdolávat výzvy v počtu přečtených knih? Pokud ne, mrkněte na Goodreads, největší čtenářskou stránku světa s rozsáhlou databází českých, slovenských a zahraničních titulů. V tomto „ráji“ všech knihomolů se můžete nechat inspirovat, ale i hodnotit, psát recenze, sledovat svoji knižní historii nebo dávat zpětnou vazbu přímo autorům knih. Možná zjistíte, že už ji používají i vaši přátelé, se kterými si přes Goodreads můžete doporučovat nové knihy nebo debatovat o těch přečtených.

Hudební podkres oživí každou knihu

Pokud nepotřebujete při čtení úplné ticho a často přemýšlíte nad tím, jaká hudba by skvěle doplňovala právě rozečtenou knihu, porozhlédněte se po knižním soundtracku, který vám pomůže vychutnat si její atmosféru ještě o krapet víc. Ke čtení si můžete zkusit pustit některé ze skladeb, které doporučují přímo autoři známých knih nebo třeba soundtracky z filmových adaptací. A co víc – třeba bude mít hledání hudby ke knize opačný efekt a najdete knihu, po které by Vás ani nenapadlo sáhnout.

Všichni si rádi hrajeme!

Ať už patříte mezi vášnivé čtenáře nebo jen ty příležitostné, rozhodně byste si neměli nechat ujít Knižní odyseu , kterou pro vás na oslavu březnového Měsíce knihy připravilo internetové knihkupectví Martinus.cz. Úkolem bude každý den najít v zašifrovaném videu knihy, které prostřednictvím kreslení, popisu nebo pantomimy předvedou například Radka Třeštíková, Lukáš Hejlík nebo youtuber Jirka Král. Nejenom že zde můžete najít zajímavé tipy na knihy, ale pokud se na vás na konci hry usměje štěstí, můžete si rozšířit domácí knihovnu až o 180 knih.

Společník vždy a všude

Nedáte dopustit na klasické knihy a při pomyšlení na čtečku knih vám vstávají vlasy na hlavě? Otáčení a vůně papírových stránek má nesporně své kouzlo, elektronické knihy ale zase obrovskou výhodu v tom, že je můžete mít neustále při sobě bez ohledu na to, jestli mají osmdesát nebo osm set stran. Navíc si prostřednictvím audioknihy můžete troufnout i na díla, která jste již třeba několikrát odložili, protože jste se do nich jednoduše nemohli začíst – umělecké ztvárnění mnohých audioknih totiž posouvá zážitek ze čtení na další úroveň, takže s chutí do toho!

Přečtěte si oblíbenou knihu z dětství

Stále netušíte, po jaké knize sáhnout? A co takhle vzpomenout na ty, se kterými jste vyrůstali? Pro někoho je to Alenka v říši divů, pro někoho Vinnetou nebo verneovky. A kolik z vás dospívalo společně s nejslavnějším čarodějem všech dob, Harrym Potterem? Nikde není psáno, že dospěláci musí číst jen dospělácké knihy. Třeba právě v těch, s kterými jste začínali, najdete ten správný knižní směr, který zrovna hledáte.