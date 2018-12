Dáma v modrém od Valerie Bowmanové je třetím dílem z volné série nejen o trojici kamarádek. Vypráví o nečekaném přátelství…

Trojice přítelkyň z předešlých dílů Jane, Cass a Lucy (Náhodně hraběnkou, Nečekaně vévodkyní) se setkává na venkovském panství, aby oslavili Cassandřinu svatbu, zpunktovanou všetečnou Lucy. Teď je na řadě i Jane, aby jí kamarádky pomohli – ke svobodě. Jane je totiž zarytou intelektuálkou a přesvědčenou starou pannou. (nebo jen nenašla takového muže, který by se jí vyrovnal…) A tak je vytyčen základní cíl – aby ji její matka přestala shánět nápadníky.

Lucyin bratranec Garrett Upton je nesnesitelný a arogantní a Jane vlastně docela baví se s ním popichovat. Na maškarním plese si ale Jane nevezme brýle, atak ho nedokáže identifikovat včas – aby se s ním v salonku vášnivě nelíbala. Teď jen doufat, že byl Upton natolik opilý, že mu nedojde, kdo byla ta Dáma v modrém se škraboškou…

Tahle série byla vtipná a roztomilá a třetí díl sliboval smršť ostrovtipných dialogů mezi „úhlavními nepřáteli“, jejichž antipatie se postupně změní v něco jiného. Bohužel se tohle kočkování nějak rozplynulo uprostřed množství postav z předchozích dílů. A taky tu je hlavní problém – Bowmanová není Julia Quinn, a i když se snaží, její dialogy nejsou tak jiskřivé a vtipné, jak by asi chtěla. Anebo jsem těchhle příběhů typu „co se škádlívá, rádo se mívá“ četla už příliš a mám s čím porovnávat…

Naštěstí sem autorka vpletla ještě zlou intrikánku, která chce Garretta pro sebe. Díky ní tu máme řadu dramatických situací, které představují překážky na cestě k jistému happy endu.

Třetí díl dnes už snad desetidílné série sice nesplnil očekávání a do špičkových autorek, jako je Quinn, Jeffries a Enoch, má ještě co dohánět, jako oddechová historická romance ale svůj účel splnil – poskytl únik do říše snů…

Originál: An Unlikely Lady, 2015; překlad: Zdeňka Zvěřinová, vydal: Ikar, 2018, 317 stran