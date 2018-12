Advent je spojený nejen se shonem, ale také by měl být zdrojem krásných chvil, kdy člověk čerpá výjimečnou atmosféru. Na které památky NPÚ můžete zavítat o letošním adventu?

Národní památkový ústav připravil přehled památek, na které můžete zavítat během adventu. Na některých místech se konají koncerty, jinde vánoční trhy, a na řadě míst se můžete podívat na samotné památky. Předvánoční nebo vánoční doba na hradech a zámcích má úplně jinou atmosféru. Stačí se jí nechat pohltit.

Bečov nad Teplou, Benešov nad Ploučnicí, Bítov, Bouzov, Březnice, Buchlov, Český Krumlov, Dačice, Duchcov, Grabštejn, Hluboká, Horšovský Týn, Hořovice, Hradec nad Moravicí, Hrubý Rohozec, Hrádek u Nechanic, Jaroměřice nad Rokytnou, Jindřichův Hradec, Karlštejn, Kladruby, Konopiště, Kozel, Kroměříž, Křivoklát, Kuks, Kunštát, Kynžvart, Lednice, Lemberk, Lysice, Mnichovo Hradičtě, Mníšek pod Brdy, Most – kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě, Nové Hrady, Ploskovice, Rabí, Raduň, Ratibořice, Soubor lidových staveb vysočina – Betlém Hlinsko, Soubor lidových staveb vysočina – Veselý Kopec, Sychrov, Stekník, Šternberk, Švihov, Telč, Točník, Třeboň, Uherčice, Valtice, Veltrusy, vila Stiassni, Vizovice, Zákupy, Zbečno – Hamousův statek, Zubrnice, Žleby

Bečov nad Teplou

• 24. 12. 2018 Půlnoční mše v zámecké kapli

Poprvé od roku 1945 se bude v zámecké kapli sv. Petra konat půlnoční mše.

• 31. 12. 2018 Silvestrovská prohlídka relikviáře sv. Maura

Vydejte se na cestu a prožijte příběh relikviáře sv. Maura! Prohlídkový okruh představí ojedinělou románskou zlatnickou památku nevyčíslitelné hodnoty. Doprovodná expozice provede dějinami tohoto skvostu s vyvrcholením v závěru trasy, kde nerušeně vychutnáte krásu románského zlatnictví.

• 1. 1. 2019 Novoroční prohlídka relikviáře sv. Maura

Vydejte se na cestu a prožijte příběh relikviáře sv. Maura! Prohlídkový okruh představí ojedinělou románskou zlatnickou památku nevyčíslitelné hodnoty. Doprovodná expozice provede dějinami tohoto skvostu s vyvrcholením v závěru trasy, kde nerušeně vychutnáte krásu románského zlatnictví.

Benešov nad Ploučnicí

• 3.–7. 12. 2018 Vánoce na státním zámku Benešov nad Ploučnicí

První ročník akce určené pro skupiny dětí z MŠ a ZŠ. Děti se mohou těšit na speciální prohlídku, která je zaměřena výhradně na vánoční tradice. Akce probíhá celý týden v dopoledních hodinách.

• 7. 12. 2018 Mikulášská nadílka s Krampusáky na státním zámku Benešov nad Ploučnicí

Bítov

• 8.–9. 12. 2018 vánoční prohlídky

Návštěvníky čekají vánočně vyzdobené vybrané interiéry v 1. patře paláce hradu Bítova. Prohlídka bude již tradičně ukončena v panské hradní kuchyni, kde návštěvníky čeká malé občerstvení, posezení u speciálního punče a svařeného vína. Pan kastelán vás pozve také na grilované klobásky a dobroty z komína, paní kastelánka tradičně na vánoční cukroví, vánočku a ještě teplé buchty. Věříme, že návštěvníci se nechají inspirovat vánoční výzdobou.

Bouzov

• 8. 12. 2018 adventní prohlídky

Prohlídky vyzdobeným hradem zpříjemněné povídáním o adventních tradicích ve středověku nejen na dvoře šlechty, ale i v domech poddanských. Pro děti i dospělé bude připravena vánoční dílna na I. nádvoří.

• 24. 12. 2018 Bouzovské nadělování

Speciální prohlídka hradu Bouzova na Štědrý den s nadílkou v Rytířském sále. Návštěvníci si mohou přivézt dárečky a pod hradním stromečkem si je nadělit. Pro každého bude připravená malá pozornost.

• 26.–27. 12. 2018 Vánoční hrad Bouzov

Prohlídky vánočně vyzdobeným hradem. Přijďte si s námi zazpívat koledy na I. nádvoří v době vánočních svátků. Pro děti i dospělé máme připravenou tradiční vánoční dílnu a bude i něco na zahřátí.

• 31. 12. 2018 Silvestr na hradě Bouzov

Přijeďte si ukrátit čekání na Nový rok na hrad Bouzov. Speciální prohlídky svátečně vyzdobeného hradu oživí silvestrovský přípitek.

Březnice

• 8. 12. 2018 Adventní koncert Musica quinta essentia

Pražský neprofesionální komorní soubor, který byl založen nadšenými amatéry v roce 1979. V současné době jej tvoří devět houslí, čtyři violy, tři violoncella, kontrabas a spinet. Uměleckým vedoucím je Ivan Kadlec.

• 15. 12. 2018 Advent na zámku

Oživené prohlídky zámku zaměřené na dobu adventní a vánoční s výkladem o historii a tradicích Vánoc, o vánočních zvycích, s ukázkami vánočních písní a koled, kulturní program na nádvoří zámku.

Buchlov

• 26. 12. 2018 Na Štěpána na Buchlově otevřená brána

Většina hradů a zámků bývá v zimním období návštěvníkům uzavřena. Nejinak je to i na středověkém Buchlově. Jedinou výjimkou je svátek sv. Štěpána tj. 26. prosince, kdy se brána Buchlova od 10.00 do 15.00 hodin návštěvníkům otevře. Tak jak se k vánočním svátkům pojí různé tradice, tak se hrad Buchlov na Štěpána stává již tradičním místem setkávání se přátel, známých a kamarádů, kteří si na tomto místě popřejí do nového roku a připijí hřejivým punčem, svařákem, medovinou nebo čajem z buchlovské lípy. Ani letos nebude chybět živý betlém a speciální prohlídky purkrabství, kde ve slavnostně vyzdobených prostorách mohou návštěvníci vidět, jak kdysi vypadaly Vánoce u posledních majitelů hradu, u hrabat Berchtoldů.

Český Krumlov

• 23. 12. 2018 živý betlém

• 24. 12. 2018 Medvědí Vánoce

Dačice

• 9. 12. 2018 vánoční jarmark na nádvoří

Duchcov

• 8.–9. 12. 2018 Vánoční prohlídky na Duchcově

Přijďte zažít vánoční atmosféru na svátečně vyzdobený zámek a poslechněte si vyprávění o vánočních zvycích v zámku i v podzámčí.

Grabštejn

• 8.–9. 12. 2018, 15.–16. 12. 2018 adventní prohlídky

Speciální prohlídky vánočně vyzdobenými interiéry.

Hluboká

• 13. 11. – 21. 12.2018 zimní prohlídková trasa

Horšovský Týn

• 26.–31. 12. 2018

Návštěvníci mohou navštívit vánočně vyzdobené trasy zámku i cukrovím provoněnou kuchyni. Výklad se zaměří na historii betlémů, vánočních stromků a vánočních ozdob.

• 24. 12.

V kostele Všech svatých v Horšově, který je ve správě SHZ Horšovský Týn, se bude na Štědrý den rozdávat Betlémské světlo. Ve vánočně vyzdobeném kostele se návštěvníci budou moci zaposlouchat do tónů vánočních koled. Ve 14 hodin začne Mše svatá pro děti.

Hořovice

• 8.–9. 12. 2018, 15.–16. 12. 2018 adventní prohlídky

Speciální prohlídky zaměřené na prožívání adventních a vánočních tradic provedou návštěvníka obdobím od svátku sv. Kateřiny do Tří králů. Prohlídka vede slavnostně vyzdobenými interiéry zámku, kde se návštěvníci setkají nejen s adventním věncem, vánočním stromečkem a štědrovečerní tabulí v jídelně knížecí rodiny. Prohlídka končí u vystaveného Betléma v zámecké kapli.

• 15. 12. 2018 Andělské zvonění

Akci pořádá středisko volného času Domeček Hořovice. Andělská pošta zprostředkuje psaní dopisů Ježíškovi a jejich předání na určené místo. Vánoční zvyky a zpívání koled.

Hradec nad Moravicí

• 16. 12. 2018

Šestý ročník tradičního vánočního koncertu klavíristy Miroslava Beinhauera, tentokráte s komorním dechovým orchestrem ACADEMIA BRASS BRNO pod vedením dirigenta Víta Spilky.

Hrádek u Nechanic

• 1.–16. 12. 2018 XXVI. Vánoce na zámku

Ve vánočně vyzdobených interiérech se seznámíte s historií Vánoc, jejich zvyky a tradicemi. Prozradíme vám, jaké se dávaly na stromeček první ozdoby, co se podávalo ke štědrovečerní večeři a další zajímavé věci, týkající se těchto nejkrásnějších svátků v roce. Během této akce je navíc pro veřejnost zpřístupněna zámecká kuchyně, kde budete moci ochutnat pravý anglický punč.

• 7. a 14. 12. 2018 Vánoční prohlídky

Nenechte si ujít příležitost nechat se průvodcem seznámit s historií Vánoc, jejich zvyky a tradicemi v jedinečné, mírně potemnělé večerní atmosféře svátečně nazdobeného zámku. Při světle lustrů, dobových lampiček i svící Vám v těch nejkrásnějších místnostech zámku prozradíme, jaké se dávaly na stromeček první ozdoby, co se podávalo ke štědrovečerní večeři a další zajímavé věci, týkající se těchto nejmilovanějších svátků v roce.

• 8. 12. 2018 vánoční koncert cimbálovky Soláň

• 15. 12. 2018 vánoční koncert bluegrassové skupiny Poutníci – Country Vánoce

Hrubý Rohozec

• 26.–31. 12. 2018 vánoční prohlídky

Povídání o zvycích poslední šlechtické rodiny, která trávila svátky na Hrubém Rohozci.

Jaroměřice nad Rokytnou

• 8.–9. 12. 2018 Vánoce na zámku

Součástí bude řemeslnický jarmark a prohlídka zámku na téma Zámecké přípravy na oslavu Vánoc.

Jindřichův Hradec

• 8.–9. 12. 2018 Adventní dny

Program obou víkendových dnů nabídne hudební, taneční a divadelní vystoupení. Jistě nejen dětské návštěvníky potěší malý zvěřinec, výstava sokolnicky cvičených dravých ptáků nebo lukostřelba na II. nádvoří. V provozu bude opět 500 let stará černá kuchyně. Své dovednosti předvedou umělečtí řezbáři, kováři a hrnčíři a v malých tvůrčích dílnách budou zájemci moci vyzkoušet svou vlastní zručnost. I v letošním roce bude pořádána nedělní bohoslužba v kapli sv. Ducha. V rámci Adventních dnů mohou návštěvníci jindřichohradeckého zámku rovněž zavítat do Domu gobelínů, kde si budou moci prohlédnout ukázky řemesel. Připravena bude také dílna pro děti i dospělé.

Karlštejn

• 15. 12. 2018 Česká mše vánoční na Karlštejně

Tradiční Česká mše vánoční J. J. Ryby v Rytířském sále Císařského paláce.

• 27. 12. 2018 Štěpánské koledování s Chaire a Codex Temporis

Tradiční vánoční koncert „Štěpánské koledování“ v podání vokálně instrumentální skupiny Chaire z Příbrami pod uměleckým vedením Josefa Krčka. Vystoupí Chaire spolu s chrámovým sborem Codex Temporis z kostela sv. Jakuba v Příbrami. V Rytířském sále Císařského paláce. Zvonečky s sebou!

Kladruby

• 16. 12. 2018 vánoční koncert

Vánoční koncert souboru staré hudby Cavalla a pěveckého sboru Cantus Stříbro v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie. V programu zazní méně známé adventní a vánoční písně a skladby z barokních kancionálů.

• 24. 12. 2018 rozdávání Betlémského světla v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie

• 26. 12. 2018 vánoční mše svatá svátku sv. Štěpána. Oživený betlém na nádvoří kláštera

Konopiště

• 8. 12. 2018 Advent v zámku

Výstavní prostory jižního křídla budou nazdobeny stromečkem, nejhezčími sbírkovými předměty s adventní tematikou a zajímavostmi z vánočních oslav v dobách Rakouska-Uherska.

Kozel

• 23. 12. 2018 kromě klasických prohlídek zámku budou i komentované prohlídky zámeckého skleníku

• 28. 12. 2018 vánoční koncert v jízdárně zámku – kytarový recitál Štěpána Raka

Kroměříž

• 26.–31. 12. 2018 vánoční prohlídky Arcibiskupského zámku

Komentované prohlídky vánočně vyzdobených reprezentačních sálů.

Křivoklát

• 8.–9. 12. 2018, 15.–16. 12. 2018 Královský advent na Křivoklátě

Adventní čas v atmosféře hradu Křivoklát je nezapomenutelným zážitkem pro celou rodinu. Již neodmyslitelně k němu patří celodenní kulturní program, např. hudební vystoupení, divadelní představení pro děti, vystoupení kejklířů, šermířů a tanečnic. Návštěvníky čeká již tradiční jarmark, který nabídne mnoho dobrot i široký výběr zboží a ukázky řemesel. Pamatováno je i na děti ve formě dílniček, kde si mohou malovat, vyrábět svíčky, míchat vonné oleje nebo se seznámit s bylinkami. Na akci je možné se dopravit speciálně vypraveným vlakem a krásnou tečkou může být i prohlídka interiérů hradu.

Kuks

• 15. 12. 2018 Česká mše vánoční

Tradiční předvánoční koncert, na kterém zazní koledy a program vyvrcholí tou nejznámější vánoční od Jakuba Jana Ryby: Missa pastoralis bohemica neboli Česká mše vánoční.

Kunštát

• 9. 12. 2018 druhý adventní koncert DUO MELLISON

• 16. 12. 2018 třetí adventní koncert TRIO BEL CANTO

• 23. 12. 2017 čtvrtý adventní koncert

„Poslán jest od Boha anděl…“, adventní instrumentální koncert v podání Jitky Baštové (akordeon) a Jindřicha Macka (loutna)

Kynžvart

• 8. 12. 2018 adventní koncert v zámecké kapli sv. Petra

Vánoční vystoupení žáků Základní umělecké školy z Mariánských Lázní.

• 8. 12. 2018 adventní prohlídky

Zámek bude vánočně vyzdoben, návštěvníci budou zábavnou formou seznámeni s vánočními zvyky i s průběhem vánočních svátků ve šlechtických rodinách. Vánoční atmosféru pomůže navodit horký punč pro děti a svařák pro dospělé. K dispozici bude i vyhřátý prostor pro návštěvníky. Na vánoční prohlídky naváže adventní koncert v zámecké kapli sv. Petra od 18 hodin.

Lednice

• 8.-9. 12. a 15.-16. 12. vánoční prohlídky v době adventu

• 8. 12. 2018 koncert sopranistky Karolíny Žmolíkové s adventním repertoárem v zámecké kapli

Lemberk

• 8. 12. 2018 Vánoce na zámku aneb Přijde i Mikuláš, čert a anděl

Prohlídka vánočně vyzdobeného clam-gallasovského apartmá včetně zámecké kaple. Ukázka vánočního slavení a zvyků šlechty obohacena o příchod Mikuláše, andělů a čertů.

• 9. 12., 15.–16. 12. 2018 Vánoce na zámku

Prohlídka vánočně vyzdobeného clam-gallasovského apartmá včetně zámecké kaple. Ukázka vánočního slavení a zvyků šlechty.

• 16. 12. 2018 vánoční koncert

Příjemné zakončení návštěvnické sezóny na zámku Lemberk v podání komorního smíšeného pěveckého sboru Canzonetta pod vedením sbormistra Radomíra Starého.

Lysice

• 25. 12. a 31. 12. 2018 Vánoce na zámku Lysice

Prohlídky vánočně vyzdobených komnat s povídáním o zámeckých Vánocích.

Mnichovo Hradiště

• 2.–21. 12. 2018 Dlouhé zimní večery

Adventní výstava Dlouhé zimní večery v Muzeu města Mnichovo Hradiště

Mníšek pod Brdy

• 8.–9. 12. 2018 Vánoční prohlídky s Elsou

Prohlídka slavnostně vyzdobenými reprezentačními sály 1. trasy zámku s ledovou královnou Elsou a se zajímavým vyprávěním o více i méně známých vánočních tradicích. Některé zvyky při prohlídce i společně vyzkoušíme, například házení botou, stoupání na sekyrku, pouštění lodiček, věštění budoucnosti nebo zdobení stromečku.

Most – kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě

Adventní a vánoční koncerty:

• 19. 12. 2018 Koncert Podkrušnohorského Gymnázia v Mostě

• 21. 12. 2018 Tradiční mše Jana Jakuba Ryby

• 26. 12. 2018 varhanní koncert

Nové Hrady

• 8.–9. 12. 2018, 15.–16. 12. 2018 Vánoce u pana správce

Speciální tematické prohlídky – Poznejte adventní a vánoční atmosféru počátku 20. století v rodině správce novohradského panství. Prohlídka spojena se soutěžní výstavou perníkových hradů. (Účastníci přinesou své hrady od 20.–27. 11., ty pak budou umístěny v zimní prohlídkové trase a o vítězi rozhodnou přímo návštěvníci.)

Ploskovice

• 15.–16. 12. 2018 Zámecké interiéry a Vánoce

Slavnostně vyzdobené interiéry zámku ožijí kostýmovanými scénkami s tematikou vánočních svátků

Rabí

• 8. 12. 2018 Vánoce na Rabí

Podvečerní prohlídky s neopakovatelnou atmosférou zimního hradu. Dozvíte se více o tom, jak dobu adventu a Vánoc trávili naši předci, překvapí vás oživlé postavy někdejších obyvatel hradu a poodhalíte také něco ze symboliky tohoto období. Během večera se můžete ohřát u jednoho z velkých ohňů na nádvoří a ochutnat svařené víno či čaj. Vánoční náladu podtrhne středověká hudba a koledy v podání plzeňské skupiny Gutta.

Raduň

• 1.–30. 12. 2018 Vánoce na raduňském zámku

Tematicky vyzdobené salóny s květinovými kompozicemi a dekoračními aranžmá, slavnostní zámecká tabule, vánoční stromy v historických úpravách, dobové dárky, prezentace adventního a vánočního zvykosloví.

Ratibořice

• 5. 12. 2018 Mikulášská obchůzka ve mlýně

Akce se koná v Rudrově mlýně v Babiččině údolí.

• 6.–9. 12. 2018 Advent v Ratibořicích

Během prohlídky adventně a vánočně vyzdobených interiérů zámku vás přijme paní kněžna. Zámečtí úředníci a služebnictvo vás seznámí s adventními a vánočními zvyky, které se dodržovaly na panském sídle v první polovině 19. století. Ve vstupní hale bude pro vás připraveno tradiční posezení se svařeným vínem, kávou, čajem a s bohatým sortimentem občerstvení. V Rudrově mlýně v Babiččině údolí Vás obdobím Adventu a Vánoc na českém venkově provedou členové folklorního souboru Barunka. V budově vodního mandlu v sousedství mlýna se bude, jako každý rok, konat malý adventní trh, kde také možno posedět v hospůdce s tradičním sortimentem občerstvení. Na závěr můžete nahlédnout do „štědrovečerně“ vyzdobené Babiččiny světničky na Starém bělidle.

• 15. 12. 2018 adventní koncert

Smíšený sbor Univerzity Hradec Králové – sbormistr: Jiří Skopal. V programu vánočního koncertu zazní české i zahraniční skladby s vánoční tématikou a Česká mše vánoční Hej mistře Jakuba Jana Ryby.

• 26. 12. 2018 Koleda, koleda, Štěpáne v Rudrově mlýně v Babiččině údolí

Soubor lidových staveb vysočina – Betlém Hlinsko

• 12. 12. 2018 – 6. 1. 2019 Betlém vánoční

Výstava ve všech roubených objektech, lidové betlémy, unikátní mechanický betlém R. Frinty

Soubor lidových staveb vysočina – Veselý Kopec

• 1.–9. 12. 2018 Vánoce na Veselém Kopci

Výstava ve všech objektech přibližující lidové zvyky, dárky, ozdoby, pečivo, kulturní program.

• 9. 12. 2018 Předvánoční jarmark. Prodej výrobků lidových výrobců.

Sychrov

• 26. 12. 2018 vánoční koncert

• 24. 12.-26. 12. zavřeno, jinak otevřeno celoročně

Stekník

• 14. 12. 2018 Vánoční koncert v zámecké kapli

Hudební setkání komorního tria Syrinx s hercem Josefem Somrem. Vánoční pásmo příběhů, povídek i poezie dotýkajících se tématu Adventu a Vánoc podbarví vánoční melodie a samozřejmě koledy v podání komorního tria ve složení M. Čechová – flétna, J. Křenek – hoboj, P. Merta – fagot a Josef Somr – recitace, mluvené slovo.

Šternberk

• 15. 12. 2018 vánoční prohlídky hradu

V rámci prohlídek návštěvníci uslyší zajímavé informace o historii Vánoc, vánočních tradicích a zvycích, jak slavila Vánoce šlechta i prostý lid. Interiéry hradu doplní slavnostní vánoční výzdoba, betlémy, historické hračky a mnoho dalších vánočních artefaktů.

• 8. 12. 2018 vánoční prohlídky hradu a historická kafírna

V sobotu 8. 12. doplní Vánoční prohlídky hradu program Historická kafírna v rekonstruované Liechtensteinské kuchyni. Milovník dobré kávy Roman Prokeš s sebou přiveze historickou pražičku z dob rakouské monarchie, ve které si návštěvníci hradu budou moci sami vyzkoušet práci mistra pražiče. Dále bude připraveno povídání o historii kávy a ochutnávky kávy vařené v džezvě či kávy filtrované.

• 25. 12. 2018 poetické prohlídky hradu

V romantickém podvečerním čase připravujeme prohlídky vánočně vyzdobeným hradem. Mimo informací týkajících se historie hradu a vánočních tradic, uslyší návštěvníci půvabné příběhy z knihy Piera Gribaudiho Příběhy vánoční noci.

• 30. 12. 2018 vánoční divadlo pro děti

V předposlední den roku připravujeme Vánoční divadlo pro děti. V Hodovním sále hradu Šternberk se představí šternberští ochotničtí komedianti – ŠOK se svou pohádkou.

• 31. 12. 2018 silvestrovský hrad

Budou připraveni slavnostně naladění průvodci a hrad vyzdobený v duchu Vánoc. Chybět nebude občerstvení a o hudební doprovod se postará flašinetářka. Aktivní návštěvníci se mohou zapojit do závodu v orientačním běhu Silvestrovské kufrování. SKI OB Šternberk připraví tratě pro začátečníky i pokročilejší běžce. Start i cíl bude přímo na nádvoří hradu.

Švihov

• 27.–30. 12. 2018 zimní prohlídky hradu

Bude možné navštívit upravený prohlídkový okruh Hrad.

Telč

• 15.–16. 12. 2018 živý betlém na zámku

Živý betlém tradičně zpestřuje atmosféru v Telči. Komponovaný pořad v podání zhruba šedesáti účinkujících různých věkových kategorií v autentických kostýmech za doprovodu živé hudby vychází z biblického příběhu o narození Ježíše a klanění tří králů. Tradiční lidové koledy, říkadla a tance v podání folklórního souboru Podjavořičan a dětského souboru Kvítek.

• 27.–30. 12. 2018 koncerty Vánoční folkové prázdniny

Točník

• 22. 12. 2018 Vánoční koncert Tadooba v kapli sv. Bartoloměje

Třeboň

• 1.– 8. 12. 2018 výstava Květy Vánoc

prodejní výstava v Zámecké galerii

• 5.–21. 12. 2018 prohlídky vánočně vyzdobeného zámku

• 8. 12. 2018 adventní koncert ve Schwarzenberské hrobce (chrámový sbor Ševětín)

• 11.–18. 12. 2018 výstava Skleněné Vánoce (OA, SOŠ A SOU Třeboň)

• 15. 12. 2018 koncert historické hudby Vánoce s Karmínou

• 20. 12. 2018 živý betlém (Borovanští betlemáři)

• 23. 12. 2018 zapálení 4. adventní svíce s knížecí rodinou Schwarzenbergů

• 27. 12. 2018 J. J. Ryba: Česká mše vánoční, koncertní provedení ve Schwarzenberské hrobce

• 28.–30. 12. 2018 Vánoční pohádka schwarzenberská

Večerní hrané prohlídky zámku s připomínkou prvních knížecích Vánoc roku 1895.

Uherčice

• 15. 12. 2018 adventní koncert v zámecké kapli

Účinkuje Kdousovská schola. Podávat se bude vánoční punč a čaj.

Valtice

• 8. 12. 2018 Pavel Šporcl – Vánoce na modrých houslích v jízdárně zámku Valtice

• 10. 12. 2018 závěrečný koncert ZUŠ Valtice v divadle

• 18. 12. 2018 vánoční koncert pěveckého sboru Valtický modrásek

Veltrusy

• 8. 12. 2018 Vánoční koncert – Irena Budweiserová

Předvánoční shon uvolní zámecký adventní koncert. Letos zahraje Irena Budweiserová. Česká zpěvačka, textařka, skladatelka a bývalá členka skupiny Spirituál kvintet. Doprovodí Jakub Racek.

• 16. 12. 2018 Živý betlém s vánoční pohádkou

Živý betlém se vydá s průvodem k Jezulátku. Vycházet bude od hlavní zámecké brány u Veltrus a na cestě ho doprovodí živá hudba. Na průvod bude před zámkem čekat Panna Marie s Ježíškem a s Josefem. Po živém betlému bude připravené loutkové představení v Rudolfově sále v podobě vánoční pohádky, kterou zahraje loutkový soubor Rolnička.

Vila Stiassni

• 30. 11. – 16. 12. 2018 adventní prohlídky svátečně vyzdobené vily s překvapením

• 27.–31. 12. vánoční prohlídky svátečně vyzdobené vily s překvapením

• 31. 12. 2018 Kdo nóbl šaty nosí, ten stiassni byt musí.

Netradiční silvestrovská módní přehlídka s hranými scénkami

Vizovice

• 23.–28. 12. výstava betlémů v zámecké kapli

Vedle každoročně instalovaného betléma rodiny Jančíkových bychom rádi ukázali i to, co u nás ještě vystaveno nebylo, a tak se návštěvníci mohou těšit na překvapení. Ve výstavních prostorách u pokladny zámku se chystá výstava Vánočkové Vánoce. K realizaci tohoto projektu požádal zámek o pomoc i veřejnost. Pokud by kdokoliv chtěl k výstavě přispět, může do konce listopadu posílat nebo osobně nosit tradiční či netradiční a hlavně rodinné recepty na vánočky. Součástí výstavy budou i vánočky hotové, pěkně dozlatova upečené, aby si každý mohl naladit chuťové buňky i jejich vůní. Když by tedy byla kterákoliv kuchařka ochotná věnovat zámku kromě receptu i svoji vánočku, budou tvůrci výstavy moc rádi. Vánočky budou součástí instalace starožitných vánočních dekorací ze soukromé sbírky paní Kubáškové.

Zákupy

• 8.–9. 12. 2018, 15.–16. 12. 2018 Vánoce u pana nadlesního

Prohlídky vánočně nazdobeného zámku.

• 15. 12. 2018 adventní koncert – Poslán jest od Boha anděl…

Jitka Baštová – akordeon, Jindřich Macek – loutna. Zazní skladby světoznámých hudebních skladatelů G. F. Händela, J. S. Bacha, W. A. Mozarta či A. V. Michny z Otradovic.

Zbečno – Hamousův statek

• 8.–9. 12. 2018, 15.–16. 12. 2018 Řemeslný advent v Hamousově statku

Velká světnice, malá světnice a výměnek o adventu obsadí jarmark řemeslných výrobků a regionálních pochutin

• 15. 12. 2018 Vánoční písně a koledy

Těšit se můžete na západočeskou kapelu Gutta, která společně s Křivoklátskými hudci představí vánoční písně a koledy.

Zubrnice

• 8.–9. 12. 2018 Vánoce ve skanzenu

Přijďte za nezapomenutelnou atmosférou tradičních Vánoc. Ve skanzenu provoněném vůní vánoček pečených v kachlovém sporáku ožijí vyzdobené prostory ukázkami prací řemeslníků, připravena bude výstava betlémů, pro děti vánoční stezka. Chybět nebudou ani prodejní stánky s pestrou nabídkou.

Žleby

• 8.–9. 12. 2018 Vánoční prohlídky s oživenou zámeckou kuchyní

Vánočně laděná procházka zámkem provede návštěvníky slavnostně vyzdobenými zámeckými sály a pokoji, kde milovníky historie čeká vyprávění o vánočních zvycích, tradicích i pohádkách. Součástí prohlídky bude rovněž návštěva sladce provoněné zámecké kuchyně s ochutnávkou a setkání s pravou pohádkovou bytostí. Prohlídka je vhodná pro dospělé i děti.

• 8. 12. 2018 Pohádka Zpátky do Betléma v zámeckém divadle

Setkání kejklíře a komedianta Vojtěcha se svým panem učitelem u Betléma. Rozverné pohádkové vyprávění o Vánocích pro malé i velké diváky plné kejklířských kousků a zpívání.

Zdroj: NPÚ