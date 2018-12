Jednou za čas si užít herecký koncert je fajn. Tentokrát to bylo při představení Šest tanečních hodin v šesti týdnech v Divadle Bolka Polívky.



Dvě a půl hodiny jen se dvěma herci na jevišti může dopadnout různě, když ale máte dobrou látku i dobré herce, dopadne to výtečně. Jako například v Božské Sarah s Ivou Janžurovou a Igorem Ozorovičem nebo jako tady, v Šesti lekcích, kde excelují Chantal Poullain a Martin Kraus.

Zájezdní představení Divadla Bolka Polívky slaví úspěchy, kamkoli se vydá, a není se co divit. Diváci mají rádi příběhy, kde si jak popláčou, tak se i zasmějí.

Stárnoucí dáma Lily Harrisonová si u agentury zaplatí učitele tance, který dochází až do domu, aby v šesti týdnech naučil klienty základům společenských tanců. Michael Minetti ale není právě okouzlující šarmér, a opravdu se nedá říct, že by si padli do noty hned napoprvé. Vlastně jsou oba dost protivní, každý s vlastními bolestmi. Ale právě to, že se navzájem dokáží pochopit, nakonec pomůže překlenout rozdíl nejen věkový, ale i názorový. Sice se stále hádají jak psi, ale postupně se stávají přáteli. A čím víc se sobě otevírají, tím víc i diváci poznávají, že nejde dát na první dojem – protivná bába a uřvaný Ital…

Hluboce dojemný příběh je sice zasazený na Floridu, ale téma stárnutí a osamělosti je univerzální. Proto je tak už od roku 2001 hra zadaptována po celém světě, hraje se ve více jak 24 zemích, od Berlína přes Tokio až po Tel Aviv… V Praze (nebo Brně) se hraje už od roku 2006 a stále má vyprodáno…