Východní Berlín, 80. léta, Zeď jako nepřekonatelná překážka na cestě za svobodou. To je zasazení nové bláznivé komedie Divadla Bez Zábradlí, kdy se budete sice smát, ale s lehkým trnutím…

Foto: Divadlo Bez zábradlí

Krásná Emma se svým přítelem Ludwigem hodlá utéct na Západ, nejlépe tajnou chodbou pod Berlínskou zdí. Jedna taková prý vede přímo z jednoho konkrétního bytu, kde se dívka nechá zaměstnat jako pečovatelka staré dámy. Nemocná matinka je však hojně navštěvovaná synáčkem, který je čirou náhodou horlivý člen Stasi. V tom bytě se proto odehrávají zpravodajské schůzky a oba milenci se kvůli tomu zapletou do intrik tajných služeb, kde není radno věřit nikomu…

Karel Heřmánek ml. hraje Ludwiga, mladíka neoplývajícího přílišnou inteligencí. Nutno říct, že coby ustrašený trouba byl výborný, a ještě víc v druhé půlce, kdy už ho absurdní situace přivedou na pokraj hysterie. Z bryndy ho tahá akční Emma, ztvárněná Nikol Kouklovou, nejdynamičtější postava, která žene děj vpřed. Jiří Hána jako zapálený komunista a tajný agent Werner byl dokonale slizký a děsivý, a přece vám ho v druhé části bylo chvílemi i líto (ale opravdu jen chvilku…).

Foto: Divadlo Bez zábradlí

Tahle hra není úplně pro citlivky. Někdo, kdo nepřenese přes srdce dělat si srandu z útěků přes Berlínskou zeď, mučení vězňů nebo posílání lidí na Sibiř, by na to stejně asi nechodil… I když si tu asi diváci občas říkali, že „tahle situace by se mohla dost ošklivě zvrtnout“ (obzvlášť na velitelství Stasi) naštěstí jsme v rámci žánru komedie, kde se vždy ošemetné scénky zvrtnou naprosto nečekaným a mnohdy šíleným směrem (a ulomí divné chvilce hrot). Ale ten okamžik, kdy má vězeň na hlavě kápi a čeká na svůj ortel…

Trojlístek hlavních postav doplňují ještě další tajní agenti, senilní generál, co ztratil svoji Grétu, a jednooká plukovnice, která jako kdyby vypadla z nějaké klasické bondovky. V jednu chvíli děsiví, v druhou praštění…

Hláškou dne se stává věta „bude to v pohodě, vůbec nic neriskuješ!“ a k Vánocům dostanou přátelé bustu Lenina – a když se budou ptát proč, pošlu je na tohle představení…

Autor: Patrick Haudecoeur, Gérald Sibleyras

Režie: Petr Svojtka

Překlad: Alexander Jerie

Výprava: Michal Syrový

Hudba: Jiří Janouch

Kostýmní asistence: Valerie Vrbová

Asistence: Lenka Fohlová

Hrají: Karel Heřmánek ml., Nikol Kouklová, Jiří Hána, Dana Morávková,

Veronika Svojtková, Martin Kubačák, Petr Pospíchal, Josef Vrána, Zbyšek Humpolec, Václav Hanzl