Všem milovníkům mayovek připravilo příbramské divadlo lahůdku – praštěnou komedii o chrabrém náčelníkovi Apačů Vinnetouovi…

Jde o rodinnou komedii, což v praxi znamená, že na hru můžete vzít i děti – užijí si písničky a bláznivé křepčení, ale vtipy, narážky a slova písniček zase víc ocení dospělí…

Mnichovský inženýr Old Shatterhand s bavorským společníkem Ottou narazí na Západě na úrodnou zem, která patří Apačům. Otto miluje řepu a za každou cenu ji chce pěstovat právě tady. O řepě se toho dozvíte spoustu, stejně jako o zarputilosti Germánů a důstojnosti rudých tváří…

Celá hra je pojata s nadsázkou a mile naivně, a právě z té přiznané naivity pramení velká porce humoru. Když začaly postavy poprvé zpívat, řada diváků se lekla, že se věkově míjí s cílovým publikem. Ale jakmile se zaposlouchali do textu, pochopili, že jsou správně („…celý měsíc se nemyjí, to je to kouzlo prérií…“).

Video: Divadlo A. Dvořáka Příbram



Záludný a okrojovaný Otto, přitroublý Olda, vlasatý Vinnetou, vášnivá Ribana a zpomalený šaman, doprovázení dvojicí koní/skunků, na hodinku polechtají vaši bránici a donutí vás zamyslet se, jestli byly původní filmy podle Karla Maye také tak infantilní…