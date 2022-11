Máme pro vás další ze skvělých balíčků od Grady. Tentokrát můžete vyhrát jeden ze dvou balíčků se třemi tituly: Historky z Tinderu, Kámen, nůžky, papír a Straky.

Do našeho aktuálního balíčku jsme nachystali spolu s nakladatelským domem Grada tři skvělé tituly, které třeba někoho mohou potěšit i pod stromečkem.

Soutěž končí 5. prosince 2022.

Ceny do soutěže věnoval nakladatelský dům Grada.

ANOTACE

Lucie Macháčková: Historky z Tinderu

Příběhy o lásce, sexu a dalších katastrofách

Z nejhorších rande jsou ty nejlepší historky – protože neštěstí nechodí po horách, ale po single holkách! Populární stand-up komička Lucie Macháčková s humorem a nadsázkou glosuje milostné karamboly. Vtipná kniha plná ironie i optimismu přináší postřehy nejen ze světa seznamovací aplikace Tinder. Příběhy o lásce, randění i pořádných trapasech vás rozesmějí a zahřejí na duši – ať už jste single, zadaní, anebo něco mezi. Dozvíte se: co se stane, když se zabouchnete na divokém večírku co dělat, když při šnorchlování v moři omylem narazíte na svého ex jak nejlépe rozchodit rozchod proč rozhodně nikdy nechodit se synem své psycholožky jak to chodí na speed datingu proč (ne)fungují převozníci jak přelstít seznamkového podvodníka.

Nakladatel: Cosmopolis, 234 str., 349 Kč

Alice Feeney: Kámen, nůžky, papír

Máte za to, že znáte člověka, kterého jste si vzali? Zamyslete se ještě jednou… Scenárista Adam trpí celý život obličejovou slepotou. Nepoznává přátele, rodinu, dokonce ani vlastní ženu. Jeho manželství s Amélií už dlouho nefunguje tak, jak by mělo. Když vyhrají prodloužený víkend ve Skotsku, může to být přesně to, co jejich vztah potřebuje. Oba dobře vědí, že tenhle výlet bude pro jejich manželství rozhodující. Buď je rozdělí, nebo spojí. Nevyhráli však náhodou. Jeden z nich lže a někdo si nepřeje, aby žili šťastně až do smrti.

Nakladatel: Cosmopolis, 416 str., 469 Kč

Amy McCulloch Amy, Zoe Sugg: Straky

MRTVÁ STUDENTKA NA PLÁŽI. SÉRIE OTÁZEK BEZ ODPOVĚDÍ. TAJEMNÉ STRAČÍ TETOVÁNÍ. Audrey přijíždí z Ameriky na prestižní anglickou internátní školu, aby utekla své minulosti. Nic se ale neděje podle očekávání – spolubydlící Ivy ji ignoruje a nad celou školou se vznáší mrak v podobě nejasné smrti sedmnáctileté spolužačky na konci předešlého školního roku. Když začne kdosi vysílat anonymní podcast s názvem „Kdo zabil Lolu?“, celá škola už nemluví o ničem jiném. Co znamenal obrázek straky vytetovaný na jejím těle? Existuje snad stále tajné Stračí společenství a má něco společného se smrtí studentky? Nebo to byla opravdu jen nešťastná nehoda? Děsivý a napínavý příběh z místa, nad nímž se vznáší hejna zlověstných strak, vám nedá spát.

Nakladatel: Cosmopolis, 288 str., 399 Kč

