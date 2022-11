Ať jste cvičenec začátečník, nebo do posilovny už nějaký ten pátek chodíte, neměla by vám chybět správná výbava, která vám celý trénink ulehčí a zpříjemní. Co všechno by vám nemělo scházet? Přečtěte si náš přehled.

Foto: Unsplash

1. Padnoucí legíny

Samozřejmostí by měl být padnoucí a pohodlný úbor, který nebude škrtit, dřít, ale ani plandat. Snadno by se vám pak mohl kousek oblečení zašprajcnout v náčiní a tím přivodit úraz. Při výběru legín dbejte na to, aby švy seděly právě tam, kde mají být, a hlavně zkontrolujte, zda jsou kvalitně zpracované. Mohou se totiž po čase začít trhat nebo třepit. Skvělou alternativou jsou bezešvé legíny.

2. Funkční tričko

Tričko by mělo splňovat podobné parametry jako legíny, to znamená dostatečnou pružnost, přizpůsobivost a patřičný komfort. Zároveň by mělo umět odvádět pot z těla a zajistit správnou termoregulaci. Vychytanější materiály dokonce pomáhají zneviditelnit čůrky potu, tím eliminují možné nepříjemné pocity a dodají vám sebevědomí.

3. Pohodlné tenisky

Na začátku i na konci každého tvrdého cvičení se závažím byste měli tělo prohřát na běhacím páse. V takovém případě je přímo nutností nazout pohodlnou pánskou či dámskou obuv , která podporuje zdravou chůzi, běh, skoky a další cvičební úkony.

4. Sportovní podprsenka

Pokud reprezentujete něžné pohlaví, určitě byste neměly zapomenout na pohodlné spodní prádlo, sportovní podprsenku obzvlášť. Podobně jako trička volte ty ušité z funkčního materiálu, tím si celý trénink zpříjemníte. Jejich střih navíc pomůže ulevit zádům, která jsou mnohdy pod tíhou velkých prsou nadměrně zatížená.

5. Ručník

Ručník v posilovně je hygienickou zásadou, na kterou se nevyplatí zapomenout. Vzhledem k tomu, že se v tělocvičnách vyskytuje hodně lidí, stroje, pomůcky i cvičební podložky zůstávají potřísněné cizím potem. Proto na ručník nezapomínejte, můžete si s ním stroj očistit a zároveň ho otřít i po sobě.

6. Tužka a notes

Jestliže berete cvičení vážně, noste s sebou zápisník a tužku. Můžete si tak evidovat své výkony a sledovat osobní progres. Zapisování vás bude nejen motivovat, ale následná analýza vás bude bavit, a vy si tak cvičení více užijete.