S pokročilejším věkem byste neměli rezignovat na pravidelnou fyzickou aktivitu. Je ale logické, že vaše sportovní vyžití nebude odpovídat aktivitě dvacátníků a třicátníků. Vše musíte přizpůsobit svým aktuálním možnostem a potřebám.

1) Sázkou na jistotu jsou procházky

Také procházky lze zcela nepochybně zařadit mezi fyzické aktivity – a dokonce jde o aktivitu možná vůbec nejzdravější. Pokud zvládnete denně ujít mezi pěti až deseti kilometry, uděláte svému tělu obrovskou službu. Všechny svaly, šlachy, klouby i orgány v našem těle ve stáří mohou zakrnět, pokud nejsou používané. Platí to i o pohybové soustavě. Chcete-li si tedy zachovat schopnost se bez potíží hýbat a bez kompromisů tak fungovat v běžném životě, choďte na procházky!

Kromě kloubů, šlach a svalů mají procházky pozitivní vliv i na vaše srdce a plíce. Díky spáleným kaloriím vám navíc procházky mohou pomoci předcházet nadváze, což má mnoho dalších pozitivních dopadů na vaše tělo.

2) Intimní partie nejsou tabu

Ve stáří se bohužel jen těžko vyhneme potížím s některými partiemi našeho těla, výjimkou nejsou ani partie intimní. Obzvlášť potrápit může inkontinence, tedy potíže se samovolným únikem moči. Pacienti s tímto problémem musí používat inkontinenční kalhotky, aby mohli žít normální život. Jak těmto problémům předejít nebo je zmínit? Jednou z cest jsou Kegelovy cviky, které pomáhají posílit oblast pánevního dna a získat zpět kontrolu nad vším, co se zde odehrává.

Zkusit můžete i méně známé jelení cviky, které rovněž mají na oblast intimních partií mnoho pozitivních účinků.

3) Skvělým tipem je jóga pro seniory

Jóga je úžasná v tom, že si můžete její obtížnost nastavit zcela na míru svým možnostem a postupně se posouvat kupředu – i v pokročilém věku. Začněte jednoduchým protahováním a postupně se dostávejte k těžším cvikům.

Díky józe můžete získat dokonalou kontrolu nad svým tělem. Posílíte svaly oblasti trupu, rozhýbete zkrácené svaly a šlachy a získáte rovnováhu, která vám poslední roky chyběla. Kromě pozitivních fyzických dopadů má jóga pozitivní vliv i na psychické rozpoložení.

4) Strávili jste život v posilovně? Je čas přesunout se na stroje

Pokud patříte k aktivním sportovcům, kteří navíc pravidelně brali do rukou činky, zvažte změnu i v této oblasti. V pokročilém věku se z důvodu vyšší bezpečnosti doporučuje přejít z klasických činek na posilovací stroje. Ač se to nemusí zdát, cvičení na stroji je při vhodně zvolené zátěži jednodušší a pro tělo bezpečnější. Můžete tak nadále pracovat na své postavě, aniž by hrozilo příliš vysoké riziko poranění.

5) Snažte se o rozmanitost

I v pokročilejším věku nadále platí, že pro naše tělo je nejlepší rozmanitost. Snažte se tedy věnovat širšímu spektru různých aktivit. Díky tomu dosáhnete toho, že některé partie nebudou přetížené a jiné naopak nevyužívané. Vše se tak bude udržovat v přiměřené zátěži a vše zůstane tak funkční, jak potřebujete.