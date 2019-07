Chůze je v módě. Ale umíte chodit správným způsobem, abyste neškodili tělu? Chůze se zdravým držením těla prospívá v mnoha ohledech. Získejte tipy.

To, že by bylo dobré denně ujít alespoň 10.000 kroků je předmětem téměř každého článku o zdravém pohybu. Ale ujít tyto kroky nestačí. Důležitý je způsob, kterým se chodí. Když se chodí špatně, přichází veškerá snaha vniveč. Správná chůze naopak organismu pomáhá v řadě ohledů a dá se snadno naučit. Kniha Markuse Roßmanna a Bernda Neumanna Každý krok se počítá bere celý proces chůze pěkně popořádku.

Člověk by měl chodit vědomě narovnaný, určitě není vhodné jít v mírném předklonu. K tomu dochází třeba když sledujete mobil. Zatěžujete tím totiž krční páteř.

Ještě jste neslyšeli o fasciích? Právě ty využívají všichni ti, kteří dokáží na ramenou, případně na hlavě, nosit velkou zátěž, jako by se nechumelilo. Jedná se o složku měkkých tkání, která obklopuje vše (cévy, nervy, ale i svaly, kosti a orgány). Kromě jiného drží na svém místě svaly a orgány a stabilizují tělo.

Věděli jste, že hluboký dřep je důležitý pro správné fungování koleních pouzder a menisků?

Autoři knihy dělí správnou chůzi do sedmi základních principů. V jednoduchosti se jedná o způsob myšlení – koncentraci, uvolnění, umožnění pažím volně se hýbat, pohled do dáli, zapojení bederních svalů, uvolnění čelisti, vychutnání pohybu a síly okamžiku.

Ženy potěší, že se nemusí vzdávat nošení kabelky, stačí jen dodržovat určitá pravidla, podobně je tomu s botami na podpatku.

Autoři jsou si vědomi, že změna chůze nepřichází najednou. Zautomatizování potřebuje čas. Je potřeba si ji zařadit tak, aby se postupně stala správnou chůzí. V knize nechybí ani cviky, které podpoří zdravou chůzi, doplněné o názorné fotografie. Dozvíte se také, jak získat rovnováhu a naučit se cvičit s masážními válci. Připojeny jsou i různé rotace.

Abyste si mohli zkontrolovat pokrok, je na konci knihy připraven stejný dotazník na 6 týdnů. A nechybí v něm ani důležitý doslov o tom, že člověk má dělat to, co ho baví. Když ho cvičení nebaví, stresuje se – a to tělu neprospívá. Když něco člověk provádí s nadšením, je výsledek jednou tak dobrý.

Kniha Každý krok se počítá (CPress, 2019) vám může pomoci se lépe a správně pohybovat. Když je do života zařazen odpovídající pohyb, je to vždy skvělé a pro tělo přínos.