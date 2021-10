Mnoho z nás si asi úplně neumí představit, co to funkční trénink znamená. My si to ale dnes pečlivě vysvětlíme a třeba vás to zaujme natolik, že tak také začnete cvičit. Řekneme si, co to funkční trénink vůbec je, co nám přináší a mnoho dalších zajímavých informací, které by vám určitě uniknout neměly. Tak jdeme na to!

Co to vlastně vůbec ten funkční trénink je?

Funkční trénink nám slouží pro budování tělesné síly a pro celkový rozvoj tělesné zdatnosti, do které můžeme zařadit především kondici, obratnost a vytrvalost.

Tento typ cvičení je značnou mírou odlišný od běžného cvičení v posilně, protože není zaměřen na nabírání svalové hmoty, ale právě na budování kondice.

Cviky, které se při funkčním tréninku cvičí, se provádějí rychle a s menší zátěží než právě třeba u posilování v posilovně.

Tyto cviky si může každý rozvrhnout prakticky sám, je to pro všechny věkové skupiny. Každý si může nastavit tu svojí ,,hranici“. Tuto metodu používají jak obyčejní lidé, kteří si chtějí vybudovat kondici, tak i profesionální sportovci, kteří tím zvyšují své výkony.

Cviky, které se provádí při funkčním tréninku jsou rozvrženy většinou tak, aby jich byl malý počet, který se bude opakovat po několika sériích. Mezi typický příklad cviků, které se běžně při funkčním tréninku cvičí jsou:

dřepy

sedy a lehy

kliky

švihadlo

běh

shyby,

Mezi oblíbenými pomůckami pro funkční trénink patří například Kettlebell a nejrůznější závěsný TRX systémy. Tyto nenáročné pomůcky dělají funkční trénink mnohem variabilnější a hlavně efektivnější.

Mrkněte na celou řadu nerůznějších cviků s kettlebell .

V případadě TRX systémů pracujete hlavně s vlastní váhou. A na rozdíl od ocelových koulí Kettlebell si závěsný systém můžete sbalit i na cesty. Potom už jenom stačí najít vhodný strom, nebo cokoli o co zajistíte závěsný systém a můžete začít cvičit s TRX .

Funkční trénink a trocha jeho historie

Funkční trénink, jak ho známe dnes, nebýval kdysi úplně tak stejný. Dříve spíše vycházel z rehabilitace. Jeho kořeny spadají až do období vojáků, kdy vojáci, kteří se vraceli z první a později i z druhé světové války, potřebovali nějakým způsobem ošetřit. Často se totiž vraceli se zraněními, které jim omezovaly běžné každodenní funkce jako chůzi, běh, sezení, ale i stání. Takový voják se nemohl vrátit za 14 dní na frontu, a tak se přemýšlelo, jak to vykompenzovat. Fyzioterapie nebyla v takovém rozsahu v jakém je třeba dnes, to nám je ale určitě jasné. Jejich fyzioterapie spočívala především na to, aby zvýšili svou fyzickou sílu a mobilitu, která byla velice důležitá pro jejich typický pohyb.

Později se ale lidé spíše přehoupli do toho, aby měli velké svaly a aby uzvedli co nejvíc kilo. Díky tomu se pak začaly rozvíjet právě posilovny, které se svým vybavením toto dovolovaly. V posledních letech se ale naštěstí přešlo zase k tomu, než mít velké svaly, být spíše více vitální. To se převedlo i do místních posiloven, kde odborníci provádí třeba jednou týdně na základě určitého programu funkční tréninky. Ten si ale můžete poskládat i jednoduše z pohodlí domova, to je ale už jen na vás.

Proč je tedy pro nás a pro naše zdraví funkční trénink vhodný?

Funkční trénink má mnoho výhod. Nejenže nám zvyšuje kondici, ale má i velice dobrý vliv na naše zdraví. Tak si to pojďme trochu rozvinout.

Rozvoj síly a vytrvalosti – při takovém tréninku zapojujete přirozeně všechny svaly vašeho těla bez velké zátěže. Velkou výhodou je také to, že si každý může přizpůsobit cviky, které bude cvičit podle toho, jaký má věk, sílu,… a každý může používat jiné pomůcky. Vyrovnání svalové hmoty ve všech částech těla – funkční trénink dokáže připravit tělo na jakoukoli pozdější zátěž či sport. Vše je jen o tom, jak si postavíte cviky a jak je zvládnete provést. Funkční trénink je velice výhodný pro začínající sportovce, kteří si potřebují vybudovat kondici. Správná frekvence dýchání a lepší držení těla – při tomto cvičení hraje velikou roli správné dýchání a správné držení těla. Proto je i dobré se zaměřit na tuto věc. Na internetu můžeme najít plno videí, jak se naučit správně dýchat a pro funkční trénink je to velice klíčové. Správné dýchání vás také může zbavit stresu. Výrazné spalování kalorií – funkční trénink se zpravidla střídá s vytrvalostním tréninkem. Je to tak dané proto, aby si tělo zvyklo jak na silovou, tak na vytrvalostní zátěž a následně pak zvládalo všechny typy cvičení a sportů. Velice důležité je se před každým pořádně rozcvičit a protáhnout a to stejné i po tréninku, jinak byste druhý den nemohli ani chodit. Možnost cvičení téměř kdekoli – sice to zní jako nemožná situace, ale když si to představíme, tak kliky, dřepy a podobné cviky můžeme provádět téměř kdekoli. Je tedy zcela na vás, jestli budete cvičit doma nebo v posilovně. Cvičení v posilovně je na trochu profesionálnější úrovni, protože tam trenéři s vámi probírají, jak při daném cviky stát a jak si dát pozor, abyste ho provedli správně. I když cvičíme raději doma, není od věci do posilovny někdy zajít.

Funkční trénink má mnoho výhod. Velice to napomáhá našemu zdraví a naší vitalitě. Rozvíjí to nejen naše silové stránky, ale také vytrvalost a kondici. Tyto dvě vlastnosti jsou pro naše zdraví a pro naše těla velice důležité, protože bez toho dnes neuděláme prakticky vůbec nic.

Proč je funkční trénink tedy tak oblíbený?

Myslím, že na toto téma budeme už všichni znát odpověď. Funkční trénink je oblíbený asi především proto, že nemáte jasně stanovené, co všechno máte za den stihnout a jaké cviky máte provést, jak dlouho je dělat, kolikrát je opakovat. Je to zkrátka a čistě jen a jen na vás a můžete si trénink seřídit úplně podle sebe. V posilovně dostanete třeba nějaké doporučení, které odpovídá vašemu věku a vaší nynější fyzické zdatnosti, ale na konci, je to jen na vás, jak se budete cítit.