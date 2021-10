Káva je nejen chutným nápojem, dá se ale využít v kuchyni i jiným způsobem. Její uplatnění je i při přípravě zákusků. V cukrařině se dá použít do korpusů i do krémů nebo polev. Oblíbená je i kávová zmrzlina nebo kávová šlehačka. Dezerty a různé další drinky jsou skvělou možností, jak si kávu naplno užít.

Mezi nejpopulárnější dezerty s kávou bezpochyby patří slavné tiramisu. Ani zdaleka to není jediná možnost, kdy může káva dát vyniknout zákusku. Další možností je třeba kávové crème brûlée. Tahle pochoutka překvapí každého mlsouna i milovníka kávy. S kávou můžete vykouzlit kávové brownies, přidat je do čokoládového dortu, zkrátka cokoliv vás napadne. Na jedno byste ale zapomínat neměli. Ingredience mají obrovský význam a nevyplatí se je šidit.

Jak pracovat s kávou v kuchyni

Jak využít kávu v kuchyni, když chystáme lahodný dezert? Zeptali jsme se cukrářky Ivety Fabešové, která je ambasadorkou kávy L´OR, jaké má doporučení:

„Ráda do kávových dezertů používám kávovou infuzi. Její příprava je velice snadná: 80 g kávových zrn vložím do misky se 190 g smetany ke šlehání (s obsahem 33 % tuku) a nechám přes noc odležet. Dobrá infuze potřebuje čas, díky němuž se pak ingredience dokonale smísí a všechny vůně se krásně projeví.“ radí Iveta Fabešová, ambasadorka kávy L´OR.

Kávové crème brûlée podle Ivety Fabešové

Suroviny (na 5 zapékacích misek):

70 g vaječných žloutků, 30 g cukru krupice, 80 g čerstvě uvařené kávy (například L´OR), 160 g smetany ke šlehání (s minimálně 33% tuku), třtinový cukr na karamelizaci

Postup: V míse smíchejte žloutky s cukrem. Kávu se smetanou vlijte do rendlíku a přiveďte k varu. Poté přilijte k žloutkům s cukrem a promíchejte. Směs naplňte rovnoměrně do zapékacích misek.

Do plechu nebo formy s vyššími okraji vlijte vařící vodu a vyskládejte do ní naplněné misky. Vodní lázeň by měla dosahovat do ¾ výšky zapékacích misek. Vložte do trouby předehřáté na 120° C a pečte asi 30 minut. Dejte vychladit alespoň na dvě hodiny do lednice. Před servírováním posypte třtinovým cukrem. Pomocí flambovací pistole zahřívejte cukr, doku na povrchu nezkaramelizuje a nevytvoří krustu zbarvenou dohněda.

Kávu lze použít i do skvělého drinku, nechte se inspirovat následujícím receptem.

Kávový drink

Suroviny na jeden nápoj:

20 ml jemného kávového likéru Kahlua, 20 ml třtinového rumu, dvojité espresso, mléko na mléčnou pěnu, kávová zrnka na ozdobu

Postup: Dvojité espresso spaříme společně s třtinovým rumem, aby se vypařil základní alkohol. Připravíme si mléčnou pěnu a necháme ji odstát. Následně do skleničky nalijeme Kahluu, přidáme espresso s rumem a smícháme. Poté přijde na řadu mléčná pěna, kterou opatrně nalijeme do skleničky, aby zůstala na povrchu a vytvořila dvoubarevný efekt drinku. Na závěr drink ozdobíme kávovými zrnky a můžeme podávat.