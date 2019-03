Chystáte se na dovolenou, ale děsí vás představa, že ji strávíte na lehátku? Navíc vás nebaví běžné sporty a toužíte po adrenalinových až extrémních zážitcích, při kterých má člověk pocit, že balancuje mezi životem a smrtí? Pak vás jistě potěší, že existuje mnoho velmi netradičních aktivit. Zda se některou z nich rozhodnete vyzkoušet, je na vás. Ve svém vlastním zájmu však raději zůstaňte u beach volejbalu nebo klasického potápění.

Sjezd aktivní sopky Cerro Negro

Surfování má mnoho podob a nemusí probíhat jen na vlnách. Své o tom ví přes deset tisíc odvážlivců, kteří od roku 2005 sjeli na prkně nikaragujskou sopku Cerro Negro. Stačí se vyšplhat do výšky 725 metrů a poté se spustit rychlostí až 75 km/h. Běžné adrenalinové sporty vypadají vedle tohoto sjezdu jako aktivity pro malé děti…

Surfování na vlaku

Co dělají milovníci adrenalinu v jižní Africe či Indii? Šplhají nebo „surfují“ po jedoucí vlakové soupravě. Také oproti této aktivitě jsou extrémní sporty naprosto pohodové. Takzvaný train surfing je totiž spíše ryzím bláznovstvím a nikoliv sportem. Zahynuly při něm desítky lidí.

Bungee jumping mezi krokodýly

Až vás při sportování v zahraničí omrzí klasický bungee jumping, vyhledejte lokalitu, ve které se skáče do vody plné hladových krokodýlů. Nepočítejte však s tím, že vám pojišťovna proplatí případné cvaknutí tlamou plnou ostrých zubů. Ale pokud vás to přesto láká, udělejte si výlet do Austrálie.

Potápění skokem z útesu

Některým milovníkům potápění se běžné ponory jeví jako příliš nudné, a tak se do hlubin moře vrhají skokem z útesu. Zřejmě nemá smysl podotýkat, že jde o jednu z nejnebezpečnějších aktivit vůbec a zemřelo při ní mnoho lidí.

Limbo skating

Závěr patří aktivitě, která není tak nebezpečná jako ty předchozí. Přesto není vhodná pro každého. Nicméně pokud máte neobyčejně ohebné tělo, jděte do toho. Limbo skating je jinými slovy jízda na bruslích pod auty či jinými překážkami. Jde o poměrně mladý sport, který vznikl v Indii a těší se značné popularitě.