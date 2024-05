Dokonalí obyvatelé v dokonalém městečku. To zní velmi podezřele. A přesně to čeká na Emu, která se do městečka vydá. Za zářivými úsměvy se skrývá podivné tajemství. A nejen jedno.

Ema se dozvídá, že prošla koly výběrového řízení a byla přijata do Našeho města, které má být celé dokonalé včetně dokonalých obyvatel. Už při cestě do cíle má Ema pocit nejistoty. Není jisté, jestli nejistota pramení ze „šestého smyslu“, nebo protože je nervózní z toho, co provedla. Snaží se ale přesvědčit sama sebe, že se rozhodla správně. Při příjezdu na ni čeká velkolepé přivítání obyvatel městečka, ale také vzkaz Uteč. Na dokonalosti a bezproblémovosti je vždy něco podezřelého.

Aby se člověk dostal do městečka, musí nejen projít výběrovým řízením plným přísných pravidel a musí dokázat svůj přínos komunitě. Čeká ho také podpis smlouvy. Velmi příjemné chování vzbuzuje spíše obavy. A je k tomu důvod.

„Představovala jsem si, jak hezké asi musí být vyrůstat tady – ve městě, kde žijí jen spokojení lidé a kde neexistují temná zákoutí, prázdný žaludek ani dluhy za nezaplacenou elektřinu…

… Děti stály a mlčky si mě prohlížely, zatímco já jim, zcela konsternovaná, osamoceně čelila z místa řidiče.

Němá armáda mi propalovala díru do svědomí, jako by každý zvlášť tušil, co jsem se před touhle novou společností snažila ututlat.“ Str. 32

Postupně se dozvídáme, že Ema vlastně vůbec netuší, k čemu se to upsala. Už od předchozího titulu Kateřiny Karolové Jiné místo mi bylo jasné, že autorka dokáže člověka připoutat ke knize prvním odstavcem. Námět jako takový je velmi zajímavý, ale ne originální, což podle všeho nebylo úplným cílem autorky. Co by ale čtenář měl vědět, než si knihu otevře, že tohle horor není.

V titulu je hodně napětí a autorka ho dobře umí vytvářet i díky krátkým svižným kapitolám. Okolo se stále vznáší aura tajemna. Kateřina Karolová tentokrát chtěla vyzkoušet něco trochu jiného, a tak nezařadila mysteriózní linii. Dokonalé městečko působí spíše jako thriller, kdy jste zvědavi, co dalšího za problémy se objeví.

Už z knihy Jiné místo, které považuji za jednu z nejzajímavějších knih, kterou jsem četla, mi bylo jasné, že se závěrem knihy to bude těžké. Tentokrát nejenže je čtenář nucen přemýšlet, co se to tam sakra stalo, ale také by se rád dozvěděl celkově více informací o spoustě postav, které vypadaly plné tajemství. Objevily se pouze nakrátko, a je trochu škoda. Téměř to vypadá, jako by autorka pomýšlela na knihu či knihy, které by na Dokonalé městečko navazovaly. Určitě by to řadu čtenář potěšilo.

Titul Dokonalé městečko s výbornou obálkou Lukáše Vodrážky se četl velmi snadno. Ať už se autorka rozhodne v tomto tématu pokračovat, nebo ne, budu netrpělivě očekávat její další titul.

Nakladatel XYZ, 2024, 248 str.