Další pikantní románek se spoustou vulgarit a velkým cituplným vyznáním na poslední stránce…

Zdá se, že romantické knihy Vi Keelandové mají stále jedno a to samé schéma – úžasný a frajerský borec a macho je postrachem všech sukní hlavně proto, že má nevyřešené trauma z minulosti – v případě předešlé knihy Šéf to byla smrt snoubenky, tady je to zas rozvod. A proto je Drew Jagger takový expert na rodinné právo a rozvody, proto má ženy jen jako hračky a nikdy ne víc. Až do chvíle, kdy se mu do kanceláře omylem nakvartýruje půvabná Emorie…

Ta je typickou ženskou hrdinkou Keelandové: sladká, mírně potrhlá, svolná ke všem hrátkám, jaké jí ten sexy právník navrhne. A to, že sama Emorie vede manželskou poradnu a snaží se zachraňovat vztahy, zatímco Drew už je jen cupuje u soudu, jen dokazuje, že protiklady se přitahují. Ale co když už nejde jen o sex?

Jak obálka opět napovídá, dočkáme se tu nejen chlapáckých řečí těžce maskulinního Drewa, ale i hodně žhavých scén nejen v ložnici. Jak jsme ale od autorky zvyklí, v jejích knížkách je i romantika – to když se oba hrdinové poznají líp i mimo postel a povede se jim do sebe zamilovat. Nastane ale povinná krize, která prostě musela přijít, a hrdina se závazku zalekne, aby později prohlédl a mohl se své lásce vyznat atp., prostě „žili šťastně až do smrti.“ Přesně, jak to má být. Sice by občas autorka mohla na svém mustru něco změnit, ale asi proč, když to funguje…

Originál: Egomaniac, 2017, překlad: Anna Křivánková, vydal: Ikar, 2018, 286 stran