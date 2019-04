Sušená rajčata v oleji jsou velmi populární. Spotřebitelský časopis dTest nechal testovat skleničky s těmito produkty. Výsledky nejsou špatné, ale přesto byly v oleji nalezeny ftaláty a v rajčatech pesticidy.

Z rajčat se vyrábí konzervované produkty jako protlak, passata, kečup a různé omáčky. Kromě toho se také suší – buď na slunci, nebo v proudu teplého vzduchu.

Ftaláty v oleji sušených rajčat

Během zpracování rajčat a konzervování se mohou potraviny kontaminovat, třeba ftaláty, které se používají jako změkčovače plastů. „Di-n-butylftalát a bis-(2-ethylhexyl)ftalát jsme v nadlimitním množství objevili ve výrobcích Kaiser Franz Josef a Delphi. Tyto látky do nich pravděpodobně přešly z plastového materiálu, který byl v kontaktu s olejem. Těžko říci, jestli to zavinila plastová spodní část víčka, nebo původní skladovací nádoby. Olej se mohl do sklenice k rajčatům dostat už kontaminovaný,“ uvádí Hana Hoffmannová, šéfredaktorka časopisu dTest. A pokračuje: „Mírnou útěchou nám může být fakt, že olej je tu v roli konzervačního prostředku – do rajčat se nevsakuje a většinou konzumujeme jen ten, který ulpí na jejich povrchu.“

Pesticidy v rajčatech

Laboratoř sice zjistila pesticidy, skoro v polovině testovaných výrobků, ale množství nepřekročila zákonem stanovené limity. Vypadá to, že výrobci využívají kvalitní rajčata či další potraviny, které bývají součástí – kapary, bylinky, česnek. Mikrobiologické rozbory totiž neukázaly žádné známky kvašení nebo plísní.

Oxid siřičitý pro zachování barvy

Někdy jsou před sušením rajčata ošetřena oxidem siřičitým, aby zůstala červená barva sušených plodů. Hana Hoffmannová ale uvedla, že pak je třeba tento potenciální alergen uvést ve složení. Podle šéfredaktorky dTestu může ke zhnědnutí rajčat přesto dojít. A to tehdy, když se suší příliš dlouho, případně při příliš vysokých teplotách.

Náhrada oxidu siřičitého

Když výrobci nechtějí využít oxid siřičitý, používají před sušením jen sůl nebo solný roztok. Ty pak pomáhají dehydrataci. Než se naloží rajčata do sklenic s olejem, projdou lázní s octem, ta je má zbavit soli. Ale i tak v rajčatech poměrně dost soli zbývá.

„Mezi testovanými výrobky obsahovala nejvíce soli rajčata z Billy (6,2 g ve 100 g pevného podílu) a nejméně výrobek Delphi (2 g soli ve 100 g pevného podílu). Sůl u ostatních vzorků se pohybovala mezi 3 a 4,5 gramy soli ve 100 g pevného podílu,“ uvádí Hoffmannová.

Podle Světové zdravotnické organizace bychom měli denní příjem soli snížit na 5 gramů. Podle dat Českého statistického úřadu je konzumace ale aktuálně přes trojnásobek.

Senzorické zkoušky rajčat v oleji

Při těchto zkouškách laboratoř hodnotila barvu, chuť, vzhled, a také to, jak rajčata působí na skusu. Nejvyšší známka nebyla udělena, ale dobře si vedly značky Penny/San Fabio, Kaiser Franz Josef, Billa, Neri a Valbona. Nejhůře z těchto testů vyšla sušená rajčata Efko, která navíc obsahovala glutamát, barviva a zvýrazňovače chuti, a tím se umístila na posledním místě mezi testovanými výrobky.

Co sledovat při nákupu sušených rajčat v oleji

Při koupi je důležité věnovat pozornost informacím na obalu – kolik obsahuje pevného podílu (rajčat, případně kapar).

„Největší pevný podíl jsme zjistili u výrobku Delphi, a to necelých 80 %. Jeho rajčata byla jako jediná mezi testovanými pokrájena na velmi malé kousky. Nejmenší část pevného podílu jsme nalezli ve skleničce Valbona – 47 %. U většiny ostatních výrobků počítejte s pevným podílem mezi 55 a 65 %,“ uvádí Hana Hoffmannová.

Významný zdroj důležitých živin a antioxidantů

100g porce sušených rajčat v oleji představuje denní potřebu betakarotenu a draslíku, přispívá i k optimálnímu dennímu příjmu vitamínu C, je významným zdrojem železa, mědi, hořčíku a fosforu. Červené barvivo lykopen má antioxidační schopnosti a některé studie mu přisuzují i protirakovinný vliv. Lykopen se vyskytuje v rajčatech ve větším množství právě díky tepelnému zpracování a díky tukům ho organismus lépe zužitkuje. Působí preventivně proti cévním chorobám a snižuje hladinu cholesterolu.