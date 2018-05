Avokádo je exotické ovoce, původem z Mexika. U nás je stále oblíbenější. Trochu jako záhada může působit jeho výběr. Taková věda to ale zase není.

Avokádo je velmi zdravé ovoce. Kromě toho, že je zásobárnou draslíku, ukrývá kyselinu listovou, hořčík, mangan, zinek fosfor, železo, vitamíny skupiny B, vitamíny K, C, A a také momonenasycené mastné kyseliny. Díky nim je potravinou s vysokým obsahem tuku, který prospívá zdraví.

Ale pojďme už k samotnému výběru. V obchodě můžete najít několik druhů avokád, mohou být zelená nebo zelenočerná.

Stopka

V každém případě by avokádo mělo mít stopku, podle které se v konečné fázi také pozná zralost ovoce. Jestliže nejde odloupnout, je nedozrálé. Ale pozor, zkouška odloupnutím se provádí až nakonec. Stopka nesmí odpadávat od plodu a nesmí být uschlá. Kdyby avokádo nemělo stopku, mohou do něj zalézt mravenci. Pak toto ovoce nejde jíst.

Pohmat

Kontrolu pohmatem můžete provést nejdříve. Není třeba na plod extra tlačit, stačí mírně zmáčkout palcem. Jestliže je tvrdé, je nezralé. Správně zralé avokádo má být lehce měkké a vláčné. Slupka je pružná. Pokud je avokádo měkké, je přezrálé, a nejspíš tedy i zkažené.

Vizuální kontrola

Když na slupce uvidíte tmavé skvrny (týká se zelených avokád), nejspíš už tento kus hnije.

Dobře zralé avokádo má matnou slupku, bez skvrn.

Dalším signálem je barva slupky – pokud je slupka našedlá, svědčí to o špatných podmínkách při skladování. Většinou se jedná o výkyvy teplot, což avokádo rozhodně nemá v lásce. Projeví se to nejen na kvalitě, ale také na chuti.

Utrhnutí stopky

Pokud se vám avokádo zdá v pořádku, posledním krokem je odtrhnutí stopky.

Nyní můžete zkusit odtrhnout stopku. Pokud pevně drží, jedná se o nezralé avokádo, a můžete ho nechat doma dozrát. Jestliže je pod stopkou žluté, zelenožluté nebo zelené, můžete ho hned zpracovat. Hnědá dužina pod stopkou znamená přezrálé ovoce. Přítomnost stopky prodlužuje trvanlivost, takže se jen tak nevyplatí se jí zbavovat.

Rozříznutí avokáda

Po rozpůlení zjistíte další stav avokáda. U slupky by mělo být jasně zelené a u pecky žluté. Žlutost záleží na druhu avokáda. Našedlá nebo hnědá dužina značí začínající hnilobu. Dobře vyzrálé avokádo má máslovou konzistenci s jemně oříškovou příchutí. Kromě toho můžete dužinu krásně odloupnout od slupky. Pokud to nejde, je nezralé a nejspíš i hořké.

Pecka správně zralého avokáda je hnědá a lesklá.

Skladování avokáda

Nezpracované avokádo se skladuje v případě potřeby při pokojové teplotě, rozhodně ho nedávejte do chladu (teplota méně než 10 °C mu velmi škodí). Při pokojové teplotě může vydržet i několik dnů. Pokud ho potřebujete co nejrychleji, můžete k němu přidat jablko, zrání se urychlí. Jakmile se avokádo rozřízne, je potřeba ho hned zpracovat, jinak zoxiduje. Zhnědnutí můžete zabránit pomocí citronové šťávy. Pokud chcete zpracovat jen polovinu a druhou uschovat, nechte tu s peckou a dužinu zakápněte citrónem. Uzavřete do plastové krabičky a dejte do lednice. Rozmačkané avokádo se dá mrazit. Ideální způsob konzumace je ale hned zpracovaný plod.

Patří avokádo mezi vaše oblíbené potraviny? Jak si ho vychutnáváte?