Květnový festival Open House Praha 2018 proběhne o víkendu 19. a 20. května. Letos je zařazen speciální tematický okruh s 20 prvorepublikovými klenoty. Podívat se ale můžete do řady dalších budov. Od dnešního dne je seznam budov zveřejněn také Mapy.cz.

Už o tomto víkendu proběhne 4. ročník festivalu Open House Praha 2018. Letos patří připomínkám výročí vzniku samostatného Československa. V nedávném článku jsme upozornili na Palác Archa, jehož výjimečným otevřením začaly oslavy. Prvorepublikovým skvostům bude patřit 20 budov. To ovšem není vše, protože pořadatelé připravili další tematické okruhy pro ty, kteří by se těžko rozhodovali. Ať už to jsou Kulturou a uměním ožívá, Průřez staletími nebo také okruh na doporučení organizátorů.

Přes 60 budov a prostor

Na které budovy se můžete těšit konkrétně? Milovníky historických budov upoutá Clam-Gallasův palác nebo třeba novorenesanční Schebkův palác. Historie přivábí i do Domu U Dvou zlatých medvědů, který byl původně gotický, později přibyly renesanční arkády a část v barokním stylu. Nakonec také klasicistní vestavba spojovacích zdí.

Z budov 20. století stojí za pozornost Winternitzova vila, Kramářova vila, reprezentativní Petschkův palác, původní restaurace z výstavy Expo 58 v Bruselu na Letné nebo také Hotel International Praha ve stylu socialistického realismu.

Zajímavý výhled na hlavní město určitě nabídne moderní výšková budova Filadelfie.

Od pondělí 14. května jsou otevřena dvě infocentra – Centrum architektury a městského plánování (CAMP, Vyšehradská 51, Praha 2) a Pražské kreativní centrum (PKC, vchod z Malého náměstí 9, Praha 1). Můžete si v nich koupit katalog (50 Kč) a další festivalové suvenýry. V CAMPu mají ve všední dny otevřeno od 16.00 do 20.00 hodin, v PKC od 10.00 do 18.00 hodin.

Co se týká registrací, potřebujete ji jen na prohlídku technologického zázemí v budově Main Point Karlín. Termín registrací je v úterý 15. května ve 12.00 hodin.

Ani letos nebudou chybět doprovodné programy s informacemi například o komentovaných prohlídkách budov s architekty a odborníky. Registrace je potřeba pouze na vycházku pana Bezoušky Mezi dvěma nádražími. Protože se předpokládá větší účast, vyplatí se z kapacitních důvodů na jednotlivé prohlídky přijít třeba o půl hodiny dříve.

Od pondělí 14. května bude seznam budov zveřejněn také na portále Mapy.cz a můžete vesele plánovat, kam se podíváte o víkendu 19. a 20. května 2018.

