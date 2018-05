Vysněná kavárna na zámku je druhou knihou od britské autorky Caroline Robertsové. Nejenže nabídne příjemnou romantiku, ale také drobné pošťouchnutí: plnit si sny má skutečně význam.

Láskou zklamaná Ellie se rozhodne k radikální změně v životě. Kancelářská práce ji nudí, zato miluje pečení koláčů. Inzerát na pronájem kavárny v zámku Claverham se zdá být splněným snem.

Voňavá romantika s historickými kulisami

Místo ale vůbec není snadné získat. Majitel zámku, mrzutý lord Henry, lpí na všem původním a nesnáší změny. Vůbec není špatné vzít na pohovor výtečný koláč podle receptu Eliiny babičky. Díky ní totiž i mladou ženu pohltilo pečení.

I když Ellie místo dostává, ani zdaleka nemá vyhráno. Za spoustou romantických představ se skrývá krutá realita. Neškodila by nějaká podpora, kterou by jí mohl poskytnout manager zámku Joe.

Román Vysněná kavárna na zámku je humorný a samozřejmě dostatečně romantický. Nejen kouzelnými kulisami s atmosférou staré Anglie v moderní době, ale i vlastním příběhem.

Na závěr čeká čtenáře bonbonek, protože konec knihy obsahuje i recept na proslulý kávovo-čokoládový dort od babičky, který si budete moci sami připravit.

Sny je potřeba plnit

Teplá kancelář je sice jistota, ale sen o vlastní kavárně má něco do sebe. Právě to je otázka, kterou si čas od času klade řada z nás. Rozhodnutí a příběh mladé ženy možná bude inspirací pro ty, co s vlastní budoucností váhají.

Autorka knihy, Caroline Robertsová, se už svou první romantickou novelou zařadila nejlepší britské autory tohoto žánru a věří, že člověk by měl o splnění svých snů pořádně usilovat. Vysněná kavárna na zámku je jejím druhým titulem. Pohodový příběh vám určitě zlepší náladu a zcela určitě nebudete chtít, aby skončil. Pak vás možná potěší skutečnost, že autorka napsala pokračování této knihy (The Cosy Christmas Teashop: Cakes, Castles and Wedding Bells) a nakladatelství Sofa Books zvažuje její vydání.

Knihu vydalo Sofa Books (2018) a krásně zapadá mezi předchozí pohodové příběhy tohoto nakladatelství.

Orig. The Cosy Teashop in the Castle, překlad Denisa Štrbová.