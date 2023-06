Zapomeňte na chvíli na okolní svět a nechte se unést milým, třebaže bizarním příběhem kluka z divadla v románu Aarona Jacksona…

Augusta Marche porodila a pohodila herečka, jdoucí za kariérou, a on pak tajně vyrůstal pod povrchem divadla coby jeho přízrak. Mluvit se naučil z dialogů, o okolním světě mu vyprávěl Čechov a Ibsen. Když však divadlo zbourají, Augustovi nezbyde než zaujmout místo stvořené Dickensem a stát se sirotkem na ulici…

Tak začíná příběh kluka, protloukajícího se načerno životem v polovině 20. století, se kterým se svezete jak na horské dráze – jednou nahoru, pak zas dolů…

Po všech těch depresivních detektivkách s předem odhadnutelným vývojem byl August nečekaným osvěžením. Nejen okouzlujícím dětstvím v pozadí „prken, co znamenají svět“ (ale o tom skutečném vás moc nenaučí). Ale také tím, že naprosto netušíte, co dalšího přijde. Navíc je tu zvláštní autorův styl, kdy vlastně víte, že Augustův život je smutný a melancholický, ale ve vtipném a ironickém podání jako by to toho kluka bolelo míň…

Byl by to velmi trudný příběh, kdyby ho napsal kdokoliv jiný. Úplný „velký americký román“ o nadějích a beznaději. Ale Jackson jde vlastní cestou a nebojí se smutné spojit se směšným, drzost s citem. Chvíli se vám svírá srdce, aby vzápětí něžnou chvilku shodil nějakou hláškou, která vás rozesměje.

Kluk, který vyrůstal uprostřed čtyř zdí, zůstal dlouho zakonzervovaný v elegantní minulosti, naprosto nepřipravený na realitu. Vybavený znalostmi Moliéra a Shakespeara se snaží protlouct New Yorkem 40. let, aby se zcela v dickensovské tradici dal nakonec na dráhu drobného zločinu. Držíte mu palce i tehdy, kdy se snaží splynout s kriminálními živly, když klesne na dno, když mu život provádí neskutečné věci. Díky všem ranám si ale August vypěstuje odolnost a trochu i hroší kůži. Ale i pod ní tušíte hlubokou osamělost. Připadala jsem si jak nějaká jeho obstarožní tetička, ale vážně jsem doufala, že si někoho najde. Že i on dosáhne svého štěstí. Kolikrát se vám něco takového stane?

Originál: Astonishing life of August March, 2020, překlad: Daniela Čermáková, vydala: Metafora, 2023, 256 stran