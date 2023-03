Bude společenský román s prvky krimi a s deseti hlavními postavami přeplácaným koktejlem nebo půjde o zajímavě propletené příběhy? Naše recenze literárního debutu dlouholetého novináře vám odpoví.

Už jste si někdy položili otázku, kolik postav snesete v knize? Většina z vás pravděpodobně odpoví „čím méně, tím lépe“. Na druhou stranu ale třeba v detektivce budete tím méně ve finále překvapeni odhalením pachatele. Protože ono prostě nebylo moc z čeho vybírat. Jedině, že by to byl někdo, o kom jsme dosud vůbec nečetli, což není zrovna moc „detektivkářský“ přístup. Pro čtení knihy Lukáše Havlase 180 stupňů: Když se vám život obrátí naruby (vyšla už v loňském roce) jsou tyhle obavy víceméně zbytečné. Píšu „víceméně“, protože autor do svého příběhu dosadil hned deset klíčových postav, takže by bylo kde brát pachatele, jenomže my ho známe vlastně hned, kdy se vraždy dopustí, navíc není jen jeden. A navíc to ani není vyloženě detektivka, spíše společensko-psychologický román s detektivními prvky. Ale vezměme to pěkně popořadě.

Lukáš Havlas se narodil dva roky před vpádem „spřátelených vojsk“ na naše území. Řadu let strávil v denících MF Dnes a Hospodářské noviny, kde pracoval jako redaktor, editor a zástupce šéfredaktora. V posledních letech se věnuje mediálnímu poradenství v PR agentuře. Psaní se věnuje jen ve volných chvílích. Román 180 stupňů je zatím jeho jediné dílo.

Představovat všechny hlavní postavy románu je trochu ošidné, protože kdybyste se v popisu ztratili, možná byste knize nedali šanci, což by ale byla možná škoda. Přesto se o to pokusím… Postavy se mezi sebou znají už z dřívějška, jde o čtyři manželské páry a dvě další postavy, které sehrají v příběhu důležitou úlohu. Většinou jde o bývalé spolužáky a dlouholeté kamarády, případně milence či rodinné příbuzné.

Máme tu majitele stavební firmy Richarda, který manželce zahýbá se ženou kamaráda a kolegy Huberta, dokud se nedozví, že mu jeho manželka zase nasazuje parohy s Hubertem. Pak je tu David, nadšený konstruktér malého letadla, který po havárii svého prototypu nachází víru v Boha nebo přinejmenším jisté duchovno, zatímco jeho manželka Tereza, se kterou žijí odděleně, zase nachází útěchu v náruči mladého doktora Filipa. Pak je tu Marek, někdejší realitní makléř, toho času bezdomovec, který si rodinné štěstí zničil podvody a úplatky, za něž byl odměněn vězením, rozvodem, a nakonec životem na ulici. Skupinku ještě doplňuje Nikola, luxusní šlapka provdaná za majitele erotického salonu a také dcera jednoho z bezdomovců, se kterým se Marek setká. Pochopitelně se ale s otcem nestýká. Přestože žije v přepychu, rozhodne se, že si k většímu bohatství a nezávislosti pomůže odstraněním nenáviděného manžela.

Každou kapitolu uvozuje citát naznačující, co se v ní bude odehrávat. Některé scény se chronologicky vrací zpět, takže je lepší číst knihu pozorně. Autor se k jednotlivým postavám pravidelně vrací. Jednotlivé charaktery se mezi sebou potkávají a větší či menší měrou zasahují do osudů ostatních. Jak už titul knihy napovídá, všem se mění život na ruby, ovšem s různou razancí, a ne pokaždé ta změna vede k horšímu. Někdy je to až na hraně, co se týče udržení přehledu, kdo s kým a proč. A ještě jedna výtka – autorovi zjevně nevadí (ale není sám), že se v restauracích už dávno nekouří, takže v nich nechá několik svých postav klidně si „vypalovat zobák“.

Nikolino zmíněné „řešení“ a dvě odhalené nevěry se jako jediné zápletky starají o detektivní, či spíše kriminální dějovou linii. Jinak se až do poloviny nic „detektivního neděje“. Kniha místy spíš připomíná ženský nebo společenský román, objevují se tu ale i lehce náboženské motivy o míře pozemské viny, a to v poněkud zvláštních, i když zajímavě pojatých scénách klinické smrti, kterou některé postavy projdou. Právě v nich se rozhodne, zdali si zaslouží se do našeho světa vrátit či nikoliv.

V knize najdeme řadu motivů, které se kterými jsme se už (nejen v detektivkách či thrillerech) setkali mnohokrát – snaha zbavit se kvůli penězům manžela, plánování pomsty nevěrné manželce, nevěry všeho druhu, lidé, kteří měli všechno, a nakonec skončili na samém dně, zcela bez prostředků a bez přátel. Do toho snílci (David), kteří jakoby v tomhle světě plném dravců ani neměli co dělat, nebo snílci jiného druhu, kteří „jenom“ chtěli zabezpečit rodinu, ale snaha se nakonec necenila a obrátila se proti nim. A pak jsou tu ještě postavy, kteří z různého důvodu našli vztah k víře. Lukáš Havlas tohle všechno míchá do koktejlu propletených osudů, což je asi na jeho knize nejzajímavější, zejména v dějově přece jen nadupanějším závěru, kdy se některé postavy potkají řekněme až fatálním způsobem.

Navzdory většímu množství hlavních postav Havlasova prvotina vyniká především tím, jak se jednotlivé postavy potkávají, ovlivňují, co všechno řešily v minulosti a jak se s tím nyní snaží vyrovnat. K dalším osudům těch šťastnějších postav pak autor doplňuje dovětky známé spíše z filmů a televizních seriálů, ve stylu „ten a ten se stal tím a tím a dnes se úspěšně věnuje tomu a tomu“. Rozhodně jde o zajímavý a po lidské stránce čtivý příběh, který krimi prvek nejen obohacuje, ale dává mu i jistou dynamiku a potřebný razantnější posun.

Text: Lukáš Havlas (2022), vydáno: BizBooks (2022), 208 stran