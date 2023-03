24.-25. března PVA EXPO PRAHA ovládne jarní veletrh krásy a zdraví FOR BEAUTY. Na jednom místě najdete mnoho profesionálních značek ze světa kosmetiky, nail designu, pedikúry a vlasové péče. Kromě výhodných nákupů za veletržní ceny se návštěvníci mohou těšit i na bohatý doprovodný program. Tváří veletrhu se pro rok 2023 stala modelka a Česká Miss roku 2015 Nikol Švantnerová. Oficiálními vozy veletrhu jsou automobily značky FORD.

Jarní veletrh vám nabídne dokonalý přehled o současných novinkách a trendech napříč všemi beauty obory.

Nechte si poradit od oborníků profesionálních kosmetických značek Pevonia, Thalion, Medicalia, Biofor, Mii, Beauty Image, Phytocéane, 1944 Paris, HD Cosmetics, Afrodita, BEAUTY GROUP – GIGI, pHformula, Obagi, Phyris, Dherma Institut, Macon Cosmetic a LPG Systems France, které se představí v Hale 1. Nebudou chybět ani vaše oblíbené tradiční značky NuSkin, Saloos, Ryor, Tasha, Cadenza, Alpa, Plasma kosmetika, Glamour Lashes, Beauty Store, JB Lashes, Make-up Institute Prague a mnoho dalších.

Opomenuta nebude ani přírodní kosmetika zastoupená značkami Weleda, biOrganica, Pravájá, Natava, Ego Harmony, Saloos, Moroccan Sense, Havlíkova přírodní apotéka, Flowbase, Epiderma, Diochi, Humino Therapy a dalšími.

V Hale 6 budou mít expozice profesionální nehtové značky jako Orly, Enii Nails, BrillBird, Marily Nails, Alessandro, Indigo Nails, Aglia, Lesia Nails, Lara Profinails, Verin, Didier Lab Czech, Nail Artists, Modena Nails, Laif, GlamLac, KODI, LUXIO aj. Profesionální péči o nohy zastoupí Profi-pedikura.cz, CONETA, BIS BIS, Batavan, Allpresan aj. Ve vlasové sekci se představí Vlasová klinika, NATULIQUE, NATURIGIN, BLOOM HAIR, Paper not Foil, Barberco, Slickstyle, Pro Barber, BULLDOG SKINCARE a další.

Poprvé se veřejnosti představí značka NOTINO Partner. Jeden z našich největších českých eshopů NOTINO přichází s velkou novinkou. Na trh uvádí novou platformu pro všechny beauty služby nejen v ČR, ale i po celé Evropě. Na stánku se vám bude věnovat odborný tým a se světem NOTINO Partner vás seznámí.

Čeká vás atraktivní doprovodný program a prestižní soutěže profesionálů. Nenechte si ujít rozhovor s kadeřnickou hvězdou Petrou Měchurovou, módní přehlídky spodního prádla značky Werso a návrhářky Heleny Bedrnové ve spolupráci s Czech Fashion Week. Můžete se těšit na show Davines – udržitelná krása „Jak vznikal vizuál pro rok 2023“, který povedou školitelky Kateřina Holcknechtová a Martina Růžičková. Navíc se veletrhu zúčastní i modelka Andrea Verešová se svojí značkou NAIADA a také zpěvačka Monika Bagárová se svou novou vlastní značkou RUMYIA.

„V rámci doprovodného programu veletrhu FOR BEAUTY proběhne soutěž mistrů barberingu BARBER BATTLE. Soutěžit se bude ve čtyřech kategoriích, a to Freestyle Haircut, Fast Fade, Ladies Barber, Classic Cut. Velkým zážitkem pro návštěvníky bude i atraktivní soutěž v malování na tělo BodyArt Czech 2023 a proběhne i profesionální soutěž v nehtovém designu CZECH NAIL CUP 2023 a International Beauty Festival,“ řekla ředitelka veletrhu FOR BEAUTY Janica Ciglianová.