Ať už si muži kupují své oblečení na internetu nebo v kamenných obchodech, většinou mají ve svém výběru jasno. Málo kdy se porozhlédnou po něčem novém, co vybočuje z jejich stylu. Někdy je jejich styl dokonalý, jindy potřebují malinko popostrčit a šatník vylepšit do dokonalosti. Nabízíme vám několik outfitů, kterými nešlápnete vedle a několik univerzálních kousků, kterými doplníte skříň tak, abyste měli vždycky po čem sáhnout. Pánské košile, džíny, saka a tepláky, to jsou přesně ty basic kousky, které potřebujete.

Foto: Unsplash

Kombinace, které se hodí po celý den

Ve většině případů máte oblečení, které vám chceme přiblížit, ve svém šatníku, jestliže níže jmenovaný basic kousek nemáte, je na čase si jej pořídit. Zaručujeme vám, že s ním nešlápnete vedle a budete jej chtít nosit stále. Nejenom díky pohodlnému střihu, ale také pro jeho univerzálnost.

Pánské rifle a košile s dlouhým rukávem – nádherný kousek, který patří na přední příčky seznamu, co muži kupují nejčastěji. Džíny s košilí jsou dokonalým a moderním outfitem, který se hodí nejen do práce, ale také do města, na posezení s přáteli, neformální společenské události nebo na rodinné oslavy. Košili si můžete pořídit v mnoha barvách, dávejte ovšem pozor na to, aby nebyla košile příliš šílená. Jedna barva stačí, ať už je v jakémkoliv odstínu.

Foto: Budchlap.cz

Baggy kalhoty a mikina – moderní a velmi atraktivní outfit, který je ur čen pro mladší generaci a pro muže, kteří se chtějí líbit.

Tepláky a sportovní triko – outfit ideální nejen na sport. Nošení na doma, na zahradu, do lesa a v letošním roce dokonce i do města. Sportovní teplákové soupravy se nosí stále častěji a jsou vhodné i na nákup nebo do restaurace, ovšem pozor, ne všechny tepláky můžete nosit do ,,společnosti“. Vybírejte ze střihů, které se spíše podobají kalhotám a ze stylů, u kterých na první pohled nebudete vědět, zda se jedná o tepláky či kalhoty.

Sako, kalhoty a košile – tato kombinace se hodí do práce, na rande a do společnosti lidí, na kterých vám záleží a nechcete působit omšele. Klasika, která vypadá skvěle na jakékoliv postavě. Barev a stylů je nepočítaně. Dbejte na to, aby ve vašem outfitu nebylo moc kontrastních barev.

Foto: Budchlap.cz

Muži milují pohodlí a funkčnost

Máte-li raději sportovnější verzi outfitu, nabízíme vám funkční oblečení, které je díky materiálovému složení dokonalé a přizpůsobivé. Moderní materiály jsou velmi kvalitně zpracované a technologie pro jejich výrobu se neustále zlepšuje. Oblečení má mnoho vlastností, které jsou výborné do každého počasí. Perfektně sají pot, chrání před mrazem, jsou voděodolné, ale dokonale prodyšné. Funkční materiál je navíc příjemný na dotek a má mnoho barevných kombinací a motivů.

Doporučujeme vám alespoň jeden outfit, který je vyroben z funkčního materiálu. I když chodíte na túry jen minimálně, funkční materiál se vám bude hodit i na delší procházky po městě nebo do parku.

Foto: Budchlap.cz

Hlavně správná velikost

Aby vám oblečení dokonale sedělo, měli byste si zvolit správnou velikost. Proto je lepší vše si v klidu vyzkoušet v kamenném obchodě a popřípadě se poradit s prodavačkou. Momentálně se nacházíme v době, kdy nakupování v obchodě není zcela bez komplikací, proto se stále více firem přesouvá na internet. Ten vám nabízí více možností, více značek, větší pohodlí a někdy i lepší ceny. Pokud váháte, nemusíte, stačí mít správně změřené mír y a hurá na online nakupování. Naplňte šatník v ložnici novými kousky a vyjděte vstříc novému stylu.