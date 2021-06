Netřesk je nenápadná sukulentní rostlina, o jejímž vlivu se toho moc neví. Snadno se pěstuje, nevadí jí mráz a šťáva z ní má léčivé účinky. Jak netřesk použít?

Netřesk střešní (Sempervivum tectorum) patří do čeledi tlusticovitých. Původem je z horských oblastí jižní Evropy. Dnes se už ale rozšířil do celé Evropy a Severní Ameriky a někdy zplaňuje.

Vytrvalou rostlinu poznáme podle růžice přízemních dužnatých listů a vytváří husté porosty. Krásně kvete růžovými květy. Když odkvete, růžice odumírá. Rostlina se rozmnožuje především vegetativně zakořeněním dceřiných růžic.

Věřilo se, že netřesk pěstovaný na střeše domu chrání budovu před úderem blesku.

Co netřesk obsahuje?

Rostlina obsahuje třísloviny, slizy, ovocné kyseliny (kyselina jablečná, kyselina isocitronová), dále vápník.

Měli byste vědět

Protože netřesk obsahuje menší množství piperidinových alkaloidů, neměly by ho vnitřně užívat těhotné a kojící ženy, a děti do tří let.

Léčivé účinky netřesku

Z netřesku se využívá šťáva, která vytéká z listu. Jsou mu připisovány chladivé, hojivé, antibakteriální a protizánětlivé účinky. Pomáhá také zmírňovat bolest. Využívá se zevně na problémy s kůží, jako jsou drobná poranění, vyrážka, popáleniny, bodnutí hmyzem, modřiny, otoky a také na letní pihy. Látky z netřesku také pomáhají při aftech, oparech. Po rostlině se sahá také při likvidování kuřích ok, bradavic.

V některých zdrojích je možné se dočíst o umírněné vnitřní konzumaci, při vyšších dávkách by rostlina měla vyvolávat zvracení.

V tradiční medicíně se konzumuje čaj z netřesku na záněty dutiny ústní, na zánět průdušek. Maximálně ale 2-3 hrníčky denně. Připravuje se tak, že pár listů se omyje a pokrájí, zalije vroucí vodou a nechá luhovat zhruba 10 minut.

Co z netřesku používáme?

K léčení se používá list a šťáva z něj tak, že se rozmačkají masité listy. Listy pro léčebné účinky sbíráme kdykoliv v průběhu roku. Rostlina je schopná bez problémů přečkat zimu venku.

Kde pěstovat netřesk

Netřesk se většinou pěstuje na skalkách. Dobře se mu daří v kamenitých, písčitých půdách na slunečném místě. Pěstovat se ale dá i venku v květináči, na balkonech, na venkovním parapetu. Má rád sucho a nesnáší přelití.

Zdroj:

Wikipedia.org

Léčivé rostliny, Ottovo nakladatelství, 2010