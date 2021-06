Potřebujete, aby se vám do koupelny vešla vana i sprcha, ale zároveň máte jen velmi omezené možnosti rozměrů? Ideálním řešením je atypická vana, která nabídne požadovaný komfort i variabilitu a zároveň nevezme z dispozic koupelny ani kousek místa navíc.

Na úvod je dobré si ujasnit, že rohová a asymetrická vana není totéž. Pravdou je, že asymetrická vana v sobě spojuje výhody rohové i klasické obdélníkové varianty. Jejím obrovským plusem je to, že se vejde do opravdu malých koupelen a vyřeší tak problémy spojené s omezenou, nejčastěji panelákovou, koupelnou.

Prostor vás mile překvapí

Protože v koupelně zvažujete každý centimetr, atypická vana ho využije dokonale. Potěší vás, že se v ní budete moci pohodlně natáhnout na šikmo a užít si parádní relax. A to dokonce i v takové koupelně, kde byste původně o vaně ani nedoufali snít.

Zvládne oboje – sprchu i koupel

Asymetrické vany obvykle zvládnou zajistit i pohodlný prostor pro sprchování. Dejte si jen pozor na to, s jakým odtokem vanu vybíráte, vhodnější je ten situovaný ke straně. Obvod hrany, která je kolem odtoku, vybavíte dostatečnou vanovou zástěnou, abyste zabránili mokré dlažbě po vašem sprchování a nechtěnému uklouznutí. Pokud víte, že u asymetrické vany budete potřebovat zástěnu, nezapomeňte se na ni hned prodejce ptát. Výjimečně se totiž může stát, že se nevyrábí a není možné ji vyrobit na míru.

Rohová nerovná se asymetrická

Jak jsme si řekli hned v úvodu, asymetrická a rohová vana nejsou totéž. Obě vany sice patří do rohu, to je pravda, ta rohová má ale stejně dlouhé strany a je navíc spíš vhodná pro koupání dvou osob, které se pohodlně vejdou naproti sobě. Protože nemá sloužit ke sprchování, nebývá ani obvykle vybavená vanovou zástěnou.

Speciální oválné vany

Ještě jiné řešení nabízí speciální oválná nebo kulatá vana, tu je jednoduché zapustit do okolního prostředí a působí proto velmi elegantně. Dalším výrazným prvkem je to, že podstavec umožňuje rozložení váhy na materiálu konstrukce. Nastavitelné nožky dovolí seřízení celé vany do vodorovné polohy. Co to znamená? Pokud hledáte vanu, kterou zapustíte do vyvýšeného dřevěného patra ve stylu luxusního spa, zvolte tuto. Pro požitkáře doporučujeme rovnou pořídit i hydromasážní systém.

Doplňky pro dokonalé pohodlí

Pokud si potrpíte na pohodlí a praktické prvky, je ideální vybavit asymetrickou vanu třeba madly po stranách nebo podhlavníkem, který při delší koupeli určitě oceníte. Prodejce vás patrně hned na začátku upozorní na nutnost nákupu nožiček, protože na podezděnou vanu je složité získat záruku od výrobce. Pokud budete počítat s těmito drobnými vícenáklady hned na začátku, nebudete v závěru nákupu nepříjemně zaskočení. Nezapomeňte se také zajímat o záruku, kterou daný výrobce nabízí, obvykle to bývá až deset let.