Hledáte spolehlivé copycentrum, kterému byste chtěli svěřit svůj projekt, tisk, kopírování nebo skenování? Je pro vás důležité najít někoho, kdo rozumí tisku opravdu dobře, a kromě kvalitně odvedené práce vám dokáže nabídnout i nějaké další benefity? Poradíme vám, podle čeho se při výběru copycentra můžete orientovat.

Podle čeho poznáte dobré copycentrum

U profesionálního copycentra se setkáte s různými možnostmi tisku. Můžete využít tisk černobílý, barevný, jednostranný i oboustranný. Můžete si zvolit, na jakou gramáž papíru chcete tisknout. K dispozici máte různé formáty tisku. V pražském copycentru TOMADOS vám nabídnou jak základní formáty, tak velkoformátový tisk. Jedná se o formáty A5 až SRA3. V nabídce dobrého copycentra najdete tisk diplomových nebo bakalářských prací, fotografií, kalendářů, výkresů, plánů, projektových dokumentací, brožur, plakátů atd. Copycentrum disponuje moderními stroji, které většinou nabízejí řadu speciálních funkcí. Kromě tisku můžete využít i další služby, jako je zhotovení vazby, řezání nebo třeba laminace. Pokud máte nějaké speciální požadavky na tisk, kopírování nebo skenování, není problém se vám přizpůsobit. Kromě tiskových služeb vám copycentrum nabídne i další zajímavé možnosti, jako je třeba převod dat na flash-disk nebo CD, zaslání na dobírku atd.

Nejen tyto věci tvoří kvalitní základ poskytovaných služeb. Také odbornost personálu by pro vás měla být jedním z ukazatelů. Zaměstnanci copycentra by vám měli být schopni odborně poradit a pomoci vám v případě, že si nejste úplně jisti, jak byste ke svému projektu měli přistoupit – jestli pro vás bude lepší černobílý tisk nebo by bylo vhodnější zvolit barevnou variantu, jaký formát bude ideální a třeba i to, jestli se vámi zvolený typ vazby hodí pro dokument, který chcete nechat svázat.

Mohlo by vás zajímat : Nejčastější otázky k tisku a vazbě diplomových prací