Co takhle vyměnit chalupu v Podkrkonoší nebo lehátko v Podgoře za výlet do Jižní Ameriky? A zůstat přitom hezky pod slunečníkem…

Novinář a nadšený cestovatel Jakub Kynčl si pracovní cesty i ty soukromé umí pořádně užít, a my tak můžeme spolu s ním zažívat šílená i nádherná dobrodružství v Latinské Americe, kde je dobré být připraven na všechno. Základem je evidentně zamluvit si dobrého místního průvodce, který se pružně přizpůsobí i těm nejdivnějším přáním. Málokdo s sebou potáhne deset kilo fotografického vybavení, ale díky Jakubovi a jeho dronu je jeho vyprávění umocněno nádhernými obrázky. Díky tomu uvidíme třeba původní nacistický lodní jeřáb, který v Panamě dosud slouží, nebo oblíbenou vilu proslulého Escobara…

Teď už také víme, že do Kostariky jedině v holinách, a úplně nejlepší je před cestou zkontrolovat předpověď, jestli v plánu není nějaký ten hurikán. Cestovat po Nikaraguy se zrovna moc nedoporučuje, ale Jakub ji stihl zažít ještě přístupnou a krásnou. Famózní Granada je tak díky jeho popisu ještě nedosažitelnější.

Výlet s kamarády do Belize se nese ve znamení mayských pyramid a skvělého jídla. Ale pokud by si měl krom zážitků přivést i parazity, čtenář je nakonec rád, že sám nikam nemusí…

V exoticky vzdáleném Chile byste opravdu nečekali německou kolonii s výborným řízkem. Krom obligátních turistických cílů se podíváte taky na opuštěné hřbitovy po těžbě ledku. Posledním, ale patrně nejšílenějším dobrodružstvím v knize, je přesun chilského potulného psa do Čech. Autor se zamiloval na první pohled do toulavé fenky, ale hromada byrokracie čekající na něj hravě strčí do kapsy i hraniční přechod mezi Kostarikou a Nikaraguí…

Komu je jasné, že se do Jižní Ameriky nepodívá a o focení plameňáků v přirozeném prostředí si může nechat jen zdát, ten ocení tuhle pohodovou knihu plnou zážitků. Může ochutnávat, poznávat a kochat se, chvílemi závidět, pak zas být rád za mírné klima a bezpečí české kotliny…

Vydal: Nakladatelský dům Grada, 2022, 248 stran