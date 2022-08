Cupcakes je oblíbený titul, proto ho zařazujeme i do této soutěže. Společnost mu bude dělat kniha Sedm cest k šťastnému manželství. Docela se k sobě hodí, co říkáte? Vyhrajte jeden ze dvou balíčků s těmito tituly z produkce nakladatelského domu Grada.

Soutěž končí 17. srpen 2022

Ceny do soutěže věnoval nakladatelský dům Grada.

ANOTACE

Anna Šmalcová: Cupcakes

Milá společnost, šálek kávy nebo čaje a cupcakes – malé dortíčky – krásky pečené v papírovém košíčku. To jsou zákusky s vynikajícím krémem, různých příchutí, zdobené voňavou skořicí, křupavými oříšky, čokoládou dodávající pocit štěstí, různými druhy ovoce, jedlými bylinkami nebo jen posypané cukrovými ozdůbkami. Vyzkoušejte některý z 60 úžasných receptů uvedených v této knize, které jsou náležitě ověřeny a odměnou vám bude nejen kus tvořivé práce, ale i zábava a radost. Patříte-li do široké skupiny těch, kteří rádi pečou sladké dobroty snadno a rychle, nahlédněte do této jedinečné publikace a nechejte se inspirovat fantazií chutí a barev. Zdařilé fotografie a lákavý design zdobených cupcakes vás budou náležitě inspirovat při jejich zdobení.

Vydává Grada, 144 str., 299 Kč.

Stephen Covey: Sedm cest k šťastnému manželství

Přežít a uspět v nejisté a zrychlené době současného světa vyžaduje pevné a oddané vztahy.

Sedm cest vytvoří partnerskému vztahu potřebný návod pro uplatnění obecných i často samozřejmých principů, které párům umožní efektivněji komunikovat o svých problémech a úspěšně je řešit. Zdravé vztahy nejsou samozřejmé, musí se stále udržovat, posilovat a obnovovat. Vyžaduje to energii, talent, touhu, předvídavost a hlavně odhodlání od obou partnerů.

Výcvikový materiál obsažený v knize představuje principy a postupy čerpané z 50 let trvajícího manželství Dr. Stephena Coveyho a jeho manželky Sandry a také poznatků z 25leté výuky a osvědčení těchto návyků v životech tisíců lidí, které zaznamenali syn Dr. John Covey spolu se svojí ženou Jane.

Vydejme se sedmi cestami, které nás dovedou do cíle šťastného vztahu.

Vydává Grada, 144 str., 319 Kč

