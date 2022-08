Nakladatelský dům Grada v červnu vydal kouzelnou knihu pro děti Rok s velkým dubem a my pro vás máme v článku překvapení. Nenechte si ho ujít.

Rok s velkým dubem je krásnou ilustrovanou dětskou knihou oslavující roční období v přírodě. Anna a Benjamin přijeli na návštěvu k bratranci Robinovi do hájovny na kraji lesa. Robin jim ukáže velký dub, strom, který je starý 300 let! Je ozdobou lesa a slouží jako úkryt pro mnohá zvířata. Děti pozorují, jak se mění život v lese během ročních období – na jaře pozorují jezevce a koloušky, v zimě kolem dubu lyžují. Ukáže se, že velký dub je útočiště nejen pro zvířata, ale pomáhá i lidem.



Oceňovaná holandská ilustrátorka, držitelka ceny USBBY, věrně zobrazuje velký dub i život v lese v každém ročním období. Dub je v centru dění této knihy, ale důležitá je každá část okolního lesního ekosystému. Dub je skrýší pro děti, domovem různých živočichů i pomocníkem hub a rostlin ve svém okolí.



Detailní, přesné a informativní ilustrace seznámí děti hravou formou s lesem a jeho obyvateli a poučí je, že v lese je člověk jen návštěvníkem. Knihu vhodnou pro děti od 5 let vydal Nakladatelský dům Grada, 40 stran, 299 Kč.

Prohlédněte si ukázku z knihy.

