Britský kuchař Jamie Oliver je kromě jiného i autorem několika kuchařek. Nyní Slovart vydal jeho poslední s názvem 7krát jinak a tentokrát se v receptech víc než kdy jindy zaměřuje na čtenáře.

Jamie Oliver je kuchařem, který už celosvětově nadchl spoustu lidí, napříč kontinenty. Jak sám v úvodu říká, kuchařka 7krát jinak je odlišná v tom, že se mnohem více věnuje tomu, co si žádají přímo čtenáři. Zjišťoval, co lidé většinou nakupují a podle toho vybral suroviny. Vlastně se také jedná i o jakési pokračování titulu 5 ingrediencí (MLD Publishing, 2017), které bylo velmi úspěšné. Jamie využívá co nejmenšího množství surovin (maximálně 8) i v kuchařce 7krát jinak. Zároveň se snaží o dosáhnout maxima chutí za minimální námahy. Výsledkem by zkrátka měly být výborné recepty, které fungují.

Jamie Oliver nabízí 18 oblíbených surovin vždy v sedmi variantách. O které se jedná? Brokolice, květák, avokádo, kuřecí prsa, klobásky. lososí filet, batáty, lilek, vejce, mleté maso, brambory, papriky, krevety, filet z bílé ryby, celé kuře, houby, steak, vepřové. Tyto suroviny najdete v kapitolách Jako jídlo s sebou, Zázraky z jednoho hrnce, Z plechu, Jednoduché těstoviny, Nádherné saláty, Polévka a sendviče.

Co o receptech říká samotný Jamie: „Je to přesně ten typ jídla, které si užívám doma s vlastní rodinou, a právě ten druh jídla, o němž doufám, že si ho budete chtít každý den vařit pro sebe a své milované.“

V knize najdete recepty, které můžete připravit do 10 minut, které jsou v duchu pomalého vaření, i oblíbené recepty z jednoho hrnce. Co se týká surovin, Jamie určitě neprocházel české spíže, ale většinu surovin nejspíš budete mít doma. Další se dají snadno pořídit. Trochu rozšíření jídelníčku neškodí. Jamie hodně využívá ochucovadla, jako čatní, kari pastu, terjaki, miso, pesto. Pro Jamieho vždy byla kvalita potravin na prvním místě a k ní se vyjadřuje i v jedné z úvodních kapitol Spižírna 7krát jinak. Na konci knihy najdete zase poznámky Jamieho výživového týmu o vyváženosti stravy a informace k jednotlivým složkám. Na závěr najdete i podrobný rejstřík podle surovin, což je skvělé, když si usmyslíte, že chcete nějaké jídlo třeba s čedarem, snadno ho najdete. Vegetariánské recepty jsou označené.

Najdete tu lehká i sytá jídla, se spoustou nápadů. 72 % receptů patří ke každodenním a 28 % je příležitostných. A jaké informace najdete u samotných receptů? Kromě počtu porcí a celkového času přípravy seznam surovin a podrobně popsaný recept. Dole na stránce jsou pak i výživové údaje.

Kuchařka vypadá velmi lákavě nejen vizuálně, ale i když si procházíte recepty. Hned se vám začnou sbíhat sliny, ať už na rychlou pizzu z ukázky, křupavý bramborový koláč se sýrem, nebo třeba na plněné červené papriky. 7krát jinak se snadno může stát společníkem při hledání tipů na domácí jídla.

Vydal Slovart, 2022, název originálu: 7 Ways Easy Ideas for Your Favourite Ingredients, 2020, překlad: Stanislava Moravcová, 320 str.