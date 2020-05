Květnové recepty z Akademie kvality jsou i tentokrát plné skvělých surovin, chutí a vůní. Když vsadíte na kvalitní jogurt, svěží brokolici a chřest a doplníte je o další dobré potraviny, získáte řadu výborných tipů na obohacení jídelníčku.

Vafle z jogurtového těsta

Chcete vaše vafle obměnit? Máme zcela jednoduchý recept, s nímž vám mohou pomoci i vaše děti. Základem těsta je bílý jogurt, díky kterému bude příjemně vláčné, a navíc dobře stravitelné. Aby byly podomácku vyrobené vafle naprosto dokonalé, ozdobte je jahodami a přidejte pár lžiček jogurtu.

Zdroj: Akademie kvality

Počet porcí: 4 porce, doba přípravy: 25 minut, náročnost: *

Ingredience:

150 ml bílého jogurtu

1 vejce

50 g rozpuštěného másla + na vymazání vaflovače

50 g hladké mouky

150 ml mléka

1 lžíce medu

1 lžička kukuřičného škrobu

1 lžička kypřicího prášku

½ lžička jedlé sody na pečení

špetka soli

K podávání:

jogurt

čerstvé jahody

moučkový cukr

Postup:

1. V míse smíchejte prosátou mouku, prášek do pečiva, kukuřičný škrob, sodu a sůl.

2. K sypké směsi přidejte jogurt, vejce, med a máslo a důkladně promíchejte.

3. Do vymazaného vaflovače lijte směs a pečte vafle.

4. Vafle podávejte s jogurtem, čerstvými jahodami a cukrem.

Tip: Věděli jste, že se barva másla liší v závislosti na ročním období a tedy krmivu dojnic? V době pastev a zeleného krmení je máslo žlutější díky vyššímu obsahu karotenu. Naopak v zimním období je spíše bílé. Nebarvené máslo má přirozeně smetanově lehce nažloutlou barvu.

Ovesná kaše s houbami a ztraceným vejcem

Ovesné vločky nemusí být jen nasladko. Skvělou volbou je i slaná varianta. Obilný základ je doplněn houbami, šalotkou, česnekem, čerstvým špenátem a pažitkou. To vše korunuje ztracené vejce. Vydatná snídaně, lehčí oběd, nebo vyvážená večeře? Kdy zkusíte náš osvědčený recept vy?

Počet porcí: 2 porce, doba přípravy: 35 minut, náročnost: *

Zdroj: Akademie kvality

Ingredience:

150 g ovesných vloček

1 šalotka

1 stroužek česneku

5 žampiónů

hrst špenátových listů

hrst čerstvé pažitky

50 g strouhaného tvrdý sýr

sůl

čerstvě mletý pepř

olivový olej

Ztracená vejce:

2 vejce

1 lžíce octa

Postup:

1. Vločky propláchněte, zalijte horkou vodou a nechte přikryté 10 minut změknout.

2. Na pánvi si na oleji orestujte šalotku s pokrájenými žampióny a utřeným stroužkem česneku.

3. Vločky přidejte ke směsi a zasypte sýrem. Osolte a opepřete podle chuti.

4. Takto připravené vločky podívejte s čerstvou pažitkou, špenátem a ztraceným vejcem, které si připravíte ve vroucí vodě se lžící octa.

Tip: Znáte tzv. IQ vejce? Od klasických se liší tím, že jsou obohacená

o významně nutriční složky. Konkrétně se jedná o více jódu, protože se nosnicím přidává do krmiva mořská řasa. Řadíme je proto mezi tzv. funkční potraviny.

Chřestový salát se slaninou a sázeným vejcem

Chřestová sezóna je v plném proudu! Chřest je bohatý na vitamíny C a E a řadu minerálů. Je skvělou alternativou pro všechny, kteří nevyhledávají zeleninu a současně jsou mlsní. Náš salát se skvěle hodí jako plnohodnotný oběd nebo večeře.

Počet porcí: 2 porce, doba přípravy: 30 minut, náročnost: *

Zdroj: Akademie kvality

Ingredience:

250 g zeleného chřestu

100 g kvalitní slaniny

hrst čerstvého špenátu

6 ředkviček

2 vejce

40 g tvrdého sýra

1 den starý rohlík nebo houska

60 ml olivového oleje

šťáva z ½ citronu

sůl

čerstvě mletý pepř

olivový olej

Postup:

1. Chřest očistěte a jeho konce zkraťte asi o 3 cm. Poté ho oloupejte v dolní třetině.

2. Dejte ho pouze na 1 minutu do vroucí osolené vody a po vyjmutí ihned zchlaďte pod studenou vodou.

3. Chřest osušte a dejte do mísy, ve které ho promíchejte s pokrájenými ředkvičkami a špenátovými listy.

4. V troubě předehřáté na 180 stupňů si opečte plátky slaniny a pečivo pokrájené na kostičky.

5. Na dresink smíchejte olej, citronovou šťávu, sůl a pepř a zalijte jím připravenou zeleninu.

6. Servírujte s opečenou slaninou, krutony, zastrouhané sýrem a se sázeným vejcem, které připravte na kapce oleje a osolte.

Tip: Kvalitní slanina může dodat i porci energie. Libovější kousek je plný bílkovin a minerálů ze svaloviny ve snadno využitelné formě.

Jogurtové sušenky

Sušenek není nikdy dost. Obzvlášť když jsou domácí. Ty naše jsou plné jogurtové kultury a možná i probiotik a skvěle chutnají.

Počet porcí: 1 velký plech, doba přípravy: 35 minut, náročnost: *

Zdroj: Akademie kvality

Ingredience:

300 g hladké mouky

250 ml bílého jogurtu

100 g cukru krupice

100 ml mléka

1 vejce

1 lžička kypřicího prášku

1 lžička vanilkového extraktu

špetka soli

cukr moučka na dozdobení

Postup:

1. V míse smíchejte mouku, cukr, kypřicí prášek, vanilkový extrakt a sůl.

2. Poté přidejte jogurt, mléko a vejce a směs propracujte, dokud nevznikne hladké těsto.

3. Zdobicím sáčkem nebo lžičkou vytvořte ze směsi na plechu s pečicím papírem malé hromádky

a zploštěte jim vršky.

4. Dejte péct na cca 10 minut do trouby předehřáté na 180 stupňů.

5. Podávejte posypané moučkovým cukrem.

Tip: Bílý jogurt se vyrábí pouze z pasterovaného mléka, které je fermentováno ušlechtilými mikroorganismy. Jogurt může také obsahovat tzv. probiotika, která přechodně osídlují střevo a pozitivně působí na lidský organismus. Informaci o obsahu probiotik najdete na etiketě.

Brokolicový krém s jogurtem

Když potřebujete rychlý oběd nebo večeři, chcete se příjemně prohřát, ale nezaplácnout si žaludek, uvařte si polévku. Náš brokolicový krém s jogurtem dodá sílu, energii a zároveň pocit lehkosti. Brokolice je plná vlákniny, vitaminu C, hořčíku, draslíku a taky železa. Polévka je rychlá a má jarně zelenkavý odstín, který přímo vybízí k ochutnání.

Počet porcí: 6 porcí, doba přípravy: 35 minut, náročnost: *

Zdroj: Akademie kvality

Ingredience:

1 velká brokolice

1 cibule

250 ml bílého jogurtu

600 ml zeleninového vývaru

2 lžíce másla

100 g oblíbeného tvrdého sýra

hrst čerstvého kopru k podávání

1 den starý rohlík nebo houska na krutony

sůl

čerstvě mletý pepř

Postup:

1. Na másle orestujte ve velkém hrnci pokrájenou cibuli a přidejte vývar.

2. Přiveďte k varu a vložte na růžičky rozdělenou brokolici. Tu vařte ve vývaru jen cca 4 minuty.

3. Plamen stáhněte, přidejte 200 ml jogurtu a nastrouhaný sýr a vše řádně rozmixujte tyčovým mixérem.

4. Pečivo pokrájejte na kostičky a dejte do trouby péct na cca 10 minut na 170 stupňů.

5. Polévku osolte a opepřete podle chuti a podávejte s krutony, čerstvým koprem a zbylým jogurtem.

Tip: Konzistence jogurtů záleží na technologickém postupu výroby. Husté a pevné jogurty se fermentují přímo v obalu výrobku. Občas se uvolní i syrovátka. Krémovitější konzistence jogurtu vzniká při zakysávání v v procesním tanku.

Jogurtový dort s jahodami

Když je sezóna jahod, hodí se každý recept. Máme pro vás svěží dezert plný tvarohu, jogurtu a žervé. Mléčné výrobky perfektně pozdvihnou výživovou hodnotu této pochoutky.

Doba přípravy: 80 minut, náročnost: **

Zdroj: Akademie kvality

Ingredience:

na korpus:

500 g tučného tvarohu

200 dětské krupičky

3 vejce

100 g cukru krupice

1 sáček vanilkového cukru

1 prášek do pečiva

150 g másla + na vymazání formy

špetka soli

mouka na vysypání formy

na krém:

100 g změklého másla

160 g žervé

100 ml bílého jogurtu

150 g cukru krupice

na zdobení:

čerstvé jahody

čerstvý rozmarýn

Postup:

1. Na přípravu korpusu v míse smíchejte změklé máslo, cukry, žloutky z vajec a vyšlehejte do hladké lesklé pěny.

2. Do vzniklé pěny přidejte tvaroh a špetku soli, krupičku a prášek do pečiva.

3. Na závěr do směsi přidejte ušlehané bílky, lehce promíchejte a dejte péct ve vymazané

a moukou vysypané dortové formě do trouby předehřáté na 170 stupňů na cca 50 minut.

4. Upečený korpus pak rozkrojte podélně na dvě poloviny.

5. Na krém vyšlehejte cukr, jogurt, máslo a žervé. První polovinou krému potřete vršek spodní části korpusu, na tu dejte vrchní část korpusu a tu potřete zbylou polovinou krému.

6. Celý dort dozdobte čerstvými jahodami a rozmarýnem.

Tip: Cereální vejce jsou trochu výživnější než ta běžná. Podle legislativy musí krmná směs nosnic obsahovat 3 různé zrniny, které tvoří min. 60 % jejího objemu. Obvykle se jedná o kombinaci pšenice, kukuřice a ječmenu. Obsah kukuřice zvyšuje obsah xantofylů ve žloutku a ten je pak žlutší.

Zdroj: Akademie kvality