Brokolice často bývá součástí seznamu superpotravin. Prospívá obranyschopnosti, kardiovaskulární činnosti a má řadu dalších funkcí. Brokolice patří podobně jako květák nebo kapusta mezi košťálovou zeleninu. Poměrně snadno se pěstuje a je velmi odolná.

Brokolice má řadu podob, může mít sytě zelenou, případně zeleno-fialovou barvu, vyhýbat se je třeba světlejším variantám. Brokolice se dá využít celá, listy třeba do salátu. Tužší košťál zkrátka připravujte o něco déle.

Nutriční hodnoty v brokolici

Brokolice je cenná na antioxidanty – vitamín C, vitamín A, beta-karoten, obsahuje i vitamín E a vitamín K1. Právě tento vitamín je důležitý pro srážení krve a pro regeneraci kostí. Z minerálních látek nechybí draslík, důležitý po kontrolu krevního tlaku, právě díky němu se přispívá k prevenci srdečních onemocnění. Dále nechybí vápník, fosfor, hořčík (důležitý pro svaly), sodík a železo. Prakticky neobsahuje žádný tuk a minimum sacharidů, z toho část odpovídá vláknině. Kromě toho je zásobárnou esenciálních aminokyselin, známých lapačů volných radikálů.

Brokolice má relativně vysoký obsah bílkovin, obzvláště s ohledem na ostatní zeleninu. Z cenných látek v brokolici nechybí ani sulforafan (protirakovinový vliv, prevence žaludečních vředů), indol-3-karbinol (brání růstu nádorových buněk), karotenoidy (zeaxanthin, lutein a již zmíněný beta karoten), které jsou důležité pro stav zraku. Z cenných látek je také třeba zmínit antioxidanty kaempferol a kvercetin.

Brokolice pro zdraví

Řada obsažených látek vypovídá o tom, že by brokolice mohla mít podíl na ochraně před rakovinou. Při pravidelné konzumaci (3x týdně) pečuje brokolice o stěnu sliznic.

Látky v této zelenině podporují vylučování žluči, obzvláště prý dušená brokolice. Důležitá je šetrná, krátká úprava, případně brokolice syrová.

Využití živin, konkrétně bílkovin, z brokolice se podpoří, pokud tuto zeleninu zkombinujeme s dalšími potravinami, které obsahují vitamín B7 (biotin), tedy třeba špenát, rajčata, ořechy, přírodní rýže, avokádo a také spolu s vitamínem B12 z vejce, hovězího masa, tuňáka, sardinek, mléka a třeba sýrů.

Brokolice pomáhá řešit:

kardiovaskulární potíže (srdce, cévy),

záněty střev,

prevenci rakoviny a rekonvalescenci při této nemoci,

odchytává volné radikály a působí proti stárnutí,

artrózu, artritidu a onemocnění chrupavek,

zvýšený krevní tlak,

cukrovku,

stav zraku.

Měli byste vědět

Větší příjem této zeleniny by mohl představovat problém pro pacienty, kteří užívají léky typu warfarin.

Brokolice v kuchyni

Jak si připravit brokolici? Existuje řada způsobů, jak využít co nejvíce její hodnoty, důležité je vsadit na její šetrnou úpravu, podobně i jako u jiných druhů zeleniny. Ideální je tedy pár minut brokolici připravovat v páře, blanšírovat. Brokolice se blanšíruje tak, že ji krátce povaříte ve vodě nebo v horké páře. Pak se prudce zchladí v ledové vodě. Následně si ji můžete rozkrájet na růžičky, mírně osolit, a posypat sýrem, třeba parmezánem. Brokolice se dá přidat do zeleninové polévky, salátu, využít jako příloha k nejrůznějším druhům masa, no a způsobů se zapečením nebo přidáním do koláče je celá řada.

Při dlouhém vaření ztrácí zelenina důležité složky. Brokolice se dá, podobně jako květák, jíst syrová.

Zdroj:

https://www.healthline.com/nutrition/foods/broccoli

https://www.nutridatabaze.cz/potraviny/?id=49#tab-2