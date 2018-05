Špenát možná v někom stále vyvolává negativní vzpomínky na zážitky ze školní jídelny, ale tahle šťavnatá zelenina si šanci rozhodně zaslouží.

Špenát patří do čeledi laskovcovitých. Jednoletou rostlinu znali už ve staré Persii, odkud pochází také název. Dnes už se ale pěstuje v celé Evropě. Snadno si rostlinky vypěstujete v truhlíku nebo na záhoně, abyste ji měli k dispozici vždy, když na ni budete mít chuť.

Výživová hodnota špenátu

Špenát je zeleninou, která obsahuje dostatek vitamínů a minerálů a přitom má nízkou energetickou hodnotu. Protože obsahuje poměrně hodně kyseliny šťavelové, která brání vstřebávání vitamínů, proto je třeba doplnit určité potraviny. Jedná se třeba o vejce, mléko nebo smetanu, což se využívá třeba při přípravě špenátové polévky. Přitom je vhodné pamatovat na tyto úpravy především při vařené nebo pečené úpravě, protože právě anorganická kyselina může působit problémy. Syrová zelenina obsahuje organickou kyselinu šťavelovou, která by problémy dělat neměla.

Co se týká vitamínů, zmínit je potřeba především vitamín K, který je zapotřebí při poruchách krevní srážlivosti (nehodí se pro osoby užívající Warfarin). Nechybí ani vitamíny skupiny B (pyridoxin, cyanocobalamin (vitamin B12), thiamin, kyselina listová, riboflavin a niacin.

Z minerálních látek a stopových prvků je to draslík, sodík, vápník, hořčík, fosfor, železo, měď, zinek a mangan.

Neměly by chybět ani fytohormony, které působí na vývoj svalstva.

Špenát pomáhá očím

Mýtus, že je špenát obrovskou zásobárnou železa, se už podařilo vyvrátit. Ve 100 gramech špenátu se nachází zhruba 3,3 mg železa, tedy asi 20 % doporučené denní dávky, což také ale není zanedbatelné množství. Nechybí karotenoidy jako beta karoten – antioxidant, který vytváří vitamín A. Další antioxidant, lutein, je karotenový pigment, nechybí ani zeaxanthin.

Právě díky těmto složkám špenát prospívá očím a očním vadám jako je degenerace žluté skvrny oční sítnice a vznik šedého zákalu. S postupujícím věkem je potřeba těchto látek vyšší.

Špenát prospívá těhotným ženám

Špenát je důležitý pro těhotné ženy, protože obsahuje 78 µg/100g kyseliny listové. Právě kyselina listová je důležitá jako prevence rizik poškození plodu při těhotenství, přičemž doporučená denní dávka je 600 – 800 µg/den.

ŠPENÁT PRO ZDRAVÍ * Vitamíny A, C a další antioxidanty pomáhají při boji s volnými radikály.

* Antioxidanty prospívají kardiovaskulárnímu systému a snižují riziko infarktu.

* Kyselina listová a železo pečují o červené krvinky.

* Prospívá v těhotenství při prevenci poškození plodu.

* Má nízkou energetickou hodnotu (106 KJ/100 g).

* Chrání pokožku před škodlivým UV zářením.

Čerstvý i mražený

Špenát můžete jíst čerstvý, když ho přidáte třeba do salátů. Skladovat se dá jen na krátkou dobu. V lednici v sáčku vydrží necelý týden. Často se špenát mrazí a neměl by přitom přicházet o vitamín C. Je třeba myslet na to, že vařením se některé látky ztrácejí.

Ze špenátu si můžete připravit třeba Kuřecí Potacchio, ale také Detoxikační koktejl.

Milujete špenát třeba jen tak na chleba nebo do salátu nebo jste mu zatím nepřišli na chuť? Podělte se v naší diskuzi pod článkem.

Zdroj: Nutridatabáze