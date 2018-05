Mít tak pokožku jako modelky v reklamách… O něčem takovém sní snad každá žena. Žádné nedokonalosti, ale kůže hebká jako samet. Dala byste si říct? Realita je bohužel úplně jiná. Většina lidí si může o dokonalé pleti nechat zdát. Na vině je nezdravý životní styl a množství negativních vlivů, které na nás nepřetržitě působí na každém kroku. Na druhou stranu však péče není tak náročná – stačí pleť dostatečně hydratovat a výsledek se zaručeně dostaví.

O hydrataci pleti toho bylo napsáno mnoho. Přesto mnoho žen netuší, co si pod tímto pojmem představit. Respektive jak o pokožku pečovat, aby vypadala zdravě a svěže. Význam hydratace je logický, vždy voda tvoří zhruba 70 procent jejího objemu.

Pleť odráží životní styl

Na základě stavu pleti se lze o člověku leccos dozvědět. Třeba to, jak se o sebe stará. Ale proč je hydratace pokožky tak důležitá? Nedokáže snad organismus s vodou hospodařit tak, aby jí měl stále dostatek? Vaše tělo pravděpodobně funguje správně, ale v důsledku okolních vlivů může nastat nedostatek vody.

Schopnost zadržovat absorbovanou vodu slábne s přibývajícím věkem. Kůže již nedokáže stoprocentně plnit svou funkci a je nezbytné jí trochu pomoct. Dalším důvodem dehydrované pokožky může být špatný pitný režim, případně delší pobyt na sluníčku či jiné situace, které způsobují rychlou dehydrataci pokožky.

Díky dostatku vody bude vaše pleť pružná a zdravá na pohled. Poskytnete-li ji dostatek vláhy, odvděčí se vám tím, že bude správně fungovat a dobře vypadat i navzdory tomu, že už vám dávno není „náct“.

Jak na efektivní hydrataci pokožky?

Pitný režim je základ, o tom jste se již jistě někde dočetli. Ale opravdu ho dodržujete? Otázkou však je, kolik vody by mělo přijmout právě vaše tělo. Tabulky jsou spíše orientační, skutečný příjem je vždy individuální. Obecně se doporučuje zhruba dva litry tekutin denně pro člověka běžné váhy. V případě zvýšené fyzické aktivity, pobytu na sluníčku apod. je vhodné příjem tekutin zvýšit. Na druhou stranu však není nutné přijímat podstatně více tekutin, než činí doporučené množství. To by mohlo organismus zbytečně zatížit.

Nabízí se i jiné možnosti hydratace pokožky , například pomocí speciálních přípravků. K tomu nejlepšímu, co je na trhu k mání, patří řada Hydrabio od Biodermy . Přípravky s patentem Aquagenium účinně stimulují buněčnou kapacitu kůže a opětovně aktivují přirozený proces hydratace v těle.

Produktů s hydratačním efektem je samozřejmě daleko více. Požadovanou vlastnost mohou mít také některá odličovací a tělová mléka, séra, make-upy, líčidla a masky. V případě těchto produktů však zpozorněte u složení. Některé přípravky se sice tváří jako prospěšné, protože napomáhají k hydrataci, ale přitom tělu škodí v jiných ohledech.