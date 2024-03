Bylo pro vás jedním z novoročních předsevzetí začít cvičit? Během pár následujících týdnů se vždy podíváme na nějakou formu cvičení. Dnes nám s tím pomůže i Adéla Bryjová a její titul Pilates živě.

Možná hledáte způsob pohybu, který by vám vyhovoval a nalákal vás na pravidelnou aktivitu. A jednou z možností je právě cvičení pilates. Jedná se o efektivní cvičení, které pomůže nejen k relaxaci a zhubnutí, ale také k posílení svalů a snížení bolesti zad. Tuto aktivitu vyvinul ve 20. letech 20. století německý sportovec Joseph Pilates a významně si díky ní vylepšil svůj zdravotní stav. Kdo všechno může tato cvičení provádět? Kdokoliv. A je jedno, jak je pohybově zdatný.

Cvičit můžete i sami, ale ideální je mít odborného rádce, ať už pomocí online, v knižní podobě, ale také můžete navštěvovat různé kurzy. Jednou z trenérek pilates je i Adéla Bryjová, která nejen vede kurzy, ale také jí koncem roku 2023 vyšla kniha pojmenovaná stejně jako její web Pilates živě.

Pro pilates je typických šest základních principů: dýchání, koncentrace, kontrola, centrum, přesnost a plynulost. To je potřeba vědět, než se do cvičení pustíte. I tím začíná kniha Adély Bryjové. Kdo už někdy cvičil, ví, že důležitá je pravidelnost. Najít si čas v zaneprázdněnosti. Dozvíte se, jak cvičení udržet dlouhodobě, i když se vám třeba do něj nechce. A třeba i to, že základem je správný dech a zpevněný střed těla. Neradí jen to, jak správně cviky provést, ale taky upozorňuje na to, co může způsobit špatná technika a které chyby se nejčastěji objevují. Jedná se o podsazování nebo vystrkování pánve vestoje, velké prohnutí se v zádech vleže na zemi, zvedání ramen k uším, protažení a rozmanitost pohybu. Zároveň ale vysvětluje, jak chyby napravit. A co samotné cvičení?

Adéla Bryjová provádí čtenáře a cvičence pilates hezky od začátku, tedy vhodným protažením a cviky na zahřátí. Pak už následuje zásobník originálních cviků inspirovaných metodou pilates a celé sestavy na konkrétní partie. Cviky jsou vyfoceny i dobře popsány, nechybí i řada rad a doporučení. Podívejte se na následující ukázku z knihy.

Adéla Bryjová vede skupinové lekce pilates již přes 8 let. Na sociálních sítích ji sleduje pro její výborný přístup, tipy na efektivní cvičení a dávku vtipu již přes 100 000 fanoušků. Jejím online pilates programem „Královna pláže“ prošly tisíce lidí.

Díky pilates máte možnost hýbat se celým tělem, protáhnout svaly a zvýšit jejich pružnost a pevnost. Cvičení kombinuje různé druhy pohybů, včetně jógy, se kterou si je velmi podobné. Kniha Pilates živě vás rozpohybuje tak, že si cvičení zamilujete a bude vás provázet každý den.

Nakladatel: CPRESS, 176 str., 399 Kč