Soukromá internátní střední škola. A v ní coby vypravěčka totální outsiderka. Úplně jsem čekala, kdy do třídy vstoupí tajemný kluk – upír, nebo že chodbou bude poletovat duch. Ale ne, tohle je jiný žánr. Tady půjde o detektivku pro mládež.

Jess je ve škole díky stipendiu a kvůli tomu (a svým indickým prarodičům) mezi tuhle elitu všech elit moc nezapadá. Během volitelného předmětu napíše povídku o vraždě na pozemcích školy – a týden na to je zavražděný zlatý chlapec, naděje školy Hugh. O okolnostech jeho smrti se sice mlčí, k Jess se přeci jen dostanou detaily, že ta vražda až moc připomínala její vymyšlený příběh. A co je horší – vrah jí textovkou děkuje za inspiraci…

Aby zapojením do skandálu nepřišla o stipendium, rozhodne se Jess se svou nejlepší kámoškou Clem vypátrat vraha sama. A vzhledem k tomu, že na ten volitelný předmět chodí jen čtyři další studenti, mělo by to být snadné. Což samozřejmě není. Nejen tím, že všichni mají nějaká svá tajemství, nebo že holky nejsou zrovna žádní šerloci. Taky v tom může hrát roli, že se Jess jeden z kluků tajně líbí…

Premisa zněla slibně. Ale víc než „Návod na vraždu pro hodné holky“ mi tahle knížka připomínala Správnou pětku – pár dětí zkouší pátrat, ale nejde jim to, plácají se v tom ode zdi ke zdi. A tohle měly být sedmnáctileté děti, jenže působily o dost mladší. Navíc je tu ještě tajný elitní klub, který údajně vládne škole a kapku šikanuje Jess. Kdo by to byl řekl?

Získala jsem dojem, že je to mírně naivní a hodně nudný, předvídatelný příběh, který na jakési obskurní detektivní zápletce děsně nenápadně ukazuje, jak jsou elitní školy prolezlé špatnostmi. Na druhou stranu ale přece i bohaté děti můžou mít problémy, stačí je jen líp poznat. Vždy každé dítě chce jen, aby ho rodiče měly rádi a neignorovali ho – jinak to vede k opravdu zlým charakterům. (Velmi nenápadné morální poučení, jak má být.)

Zmatený příběh o dozrávání a přátelství je autorčiným prvním pokusem na poli young adult detektivky a i když měla určitě dobré úmysly, raději snad aby zůstala u dětské fantasy.

Originál: This Book Kills, překlad: Petra Pachlová, vydal: Yoli, 2023, 360 stran