Švýcarské Alpy jsou dech beroucí, mrazivé a nelítostné. A občas v sobě skrývají i něco děsivého. Mladý Američan Sam se jen s obtížemi vyrovnává s tím, že jeho přítel Nick měl nehodu v horách, která ho už navždy zohaví ve tváři. Tím spíš, že se v Nickově nemocnici začnou dít znepokojivé věci…

Znepokojení je ovšem utlumené vloženými zápisky Nicka z jeho horolezecké výpravy. Je tam docela těžké rozlišit, co je ještě běžná fascinace pokořením nějakého skalního masivu, a co už nezdravá posedlost. Kdo se horolezectví nevěnuje, moc to chápat nebude. Je ale pochopitelné, že obrovské hory mají moc děsit. Hypnotizovat. A brát životy. Co se ale nahoře doopravdy stalo? Zahnalo horolezce vyčerpání až za okraj příčetnosti? Nebo tam s nimi opravdu bylo něco dalšího?

Hlavní hrdina Sam Avery dostal od života pěkně naloženo. Kvůli traumatu z dětství nenávidí hory a divočinu. A hory mu teď sebrali i duši jeho milovaného Nicka. Spolu s ním budete trnout a doufat. A taky se lehce bavit, protože Sam shazuje napětí humorem a hláškami. Je snadné si ho oblíbit.

Po horolezecké části následuje psychologická část, kdy se Sam pokouší pochopit, jestli je Nick jenom traumatizovaný – a zlomený vlastním zohyzděním – nebo se s ním děje něco zlověstnějšího. Byl nebo nebyl to dobrý nápad se do Alp znovu vracet, to ukáže až čas. A taky to, jestli se Samovi s Nickem podaří sesbírat lidový folklor, ve kterém by snad našli odpovědi ohledně té prokleté hory a jak jí vzdorovat…

Echo je nečekaně náročnější mnohavrstevnatý román. Najdete tu velký příběh o Nickově lásce k horám. A velký milostný příběh o Samově lásce k Nickovi. Plus hledání odpovědí na otázku „budeš mě milovat, i když ze mě bude zrůda?“

Pokud čekáte přímočarý horor z hor, zkuste třeba Peklo z Araratu, to nemá žádné větší ambice. Ale Echo chce víc. Čtenáře donutí zajímat se o postavy. Přemýšlet, co z toho všeho se ještě dá vysvětlit logicky, a co už ne. Domýšlet si to, co nebylo řečeno přímo.

Autor sice čtenáře nalákal na opravdu strašidelný prolog, ale následně ho unavil sice nesmírně zajímavým, ale až moc dlouhým příběhem. Úplně mezitím zapomenete, že to má být taky strašidelné. Až v poslední třetině se napětí vrátí, ale spíš než ozvěny mrtvých se opravdu bojíte o své oblíbené hrdiny. Jak tohle pro ně může skončit?

Ačkoli jste čekali horor, nakonec dostanete silný příběh o lásce, lehce rámovaný paranormálnem a lidovými tradicemi. Pro mne navíc má kniha přidanou hodnotu díky nedávné návštěvě Švýcarských Alp, takže mohutné masivy a luxusní střediska nejsou jen prázdné pojmy, mám je jasně před očima. Naštěstí jsme byli trochu jinde…

Originál: Echo, 2019, překlad: Veronika Horáčková, nakladatel: Argo, 2023, 472 stran