Liz Mooreová ve svém nejnovějším románu Kdo se ztratí v lese představuje čtenářům mnohovrstevnatý psychologický thriller, který zkoumá rodinná tajemství, křehkost lidské identity a temné kouty minulosti.

Kniha se odehrává v roce 1975 a točí se kolem záhadného zmizení Barbary Van Laarové, dívky z vlivné rodiny vlastnící rozsáhlé pozemky a letní tábor. Tato tragédie se však neodehrává ve vakuu. Rodinu zasáhla už před šestnácti lety jiná tragédie, kdy zmizel Barbařin starší bratr Bear a nikdy se nenašel. Dvojitá záhada rozvíjí příběh plný napětí, emocí a hlubokých charakterových studií. „Někteří říkají, že to, co se stalo manželům Van Laarovým, byla tragédie. Někteří říkají, že si to zasloužili.“

Když se jednoho srpnového rána roku 1975 zjistí, že Barbara Van Laarová zmizela ze své chatky na letním táboře, dojde k panice a intenzivnímu pátrání. Ztráta táborníka není nikdy příjemná, Barbara však není jen tak nějaká tábornice. Je to dcera z rodiny, která tábor založila a která vlastní blízké opulentní sídlo a většinu půdy široko daleko. Není to navíc poprvé, co se pohřešuje dítě Van Laarů. Před šestnácti lety se ztratil Barbařin starší bratr Bear a nikdy se nenašel. Někteří tvrdí, že spolu ta dvě zmizení nesouvisejí. Někteří jsou si jisti, že ano. Jak se něco takového mohlo stát znovu?

Mooreová mistrně buduje atmosféru tísnivé nejistoty. Díky detailním popisům a střídání pohledů různých postav se ocitáte přímo v centru událostí a cítíte tíživé napětí, které prostupuje celým příběhem. Tempo vyprávění je spíše pozvolné, což umožňuje hlubší ponor do psychologie postav, ale zároveň může být pro některé čtenáře zdlouhavé. Autorka dává prostor nejen hlavním aktérům, ale i vedlejším postavám, čímž vytváří bohatě propletenou mozaiku osudů.

Jedním z největších taháků knihy jsou velmi dobře vykreslené postavy. Barbara, jakožto středobod záhady, zůstává po většinu děje spíše záhadnou figurou, zatímco její rodiče, přátelé i lidé pracující pro rodinu Van Laarových nabízejí pohledy na jejich dynamiku a minulost. Autorka postupně odhaluje vztahy mezi postavami a proplétá jejich osudy s tragédiemi minulosti, čímž čtenáři umožňuje pochopit hlubší motivace jednotlivých charakterů.

Sice jde hlavně o psychologický thriller, kniha se ale dotýká i vážnějších témat jako je rodinná dysfunkce, mocenské nerovnosti, třídní rozdíly a vliv minulosti na současnost. Skrze příběh Van Laarových autorka zkoumá, jak se trauma přenáší z generace na generaci a jak některá tajemství nikdy zcela nezmizí.

Kdo se ztratí v lese je zneklidňujícím románem pro čtenáře, kteří hledají víc než jen jednoduchou detektivní zápletku. Spíše než detektivka, se jedná o příběh o rodině, vině, identitě a síle tajemství, která ovlivňují životy všech zúčastněných. Zaujme propracovanými postavy a atmosférou. Nejedná se o titul, který má rychlý spád, ten by narušoval přirozený průběh děje. Neustálé temné napětí a nejistota je více než dostačující.

Nakladatelství JOTA, původní název: The God of the Woods, překladatel: Richard Janda, 496 stran