Úzkost, strach či panika vás už nikdy trápit nemusí. V knize Milý strachu, drž už hubu! se jich zbavíte vlastními silami pomocí 24 způsobů. Máme ukázku z knihy.

Klara Hansteinová (* 1983) je rakouská klinická psycholožka, psycholožka zdraví a systemická psychoterapeutka. Po ukončení studia si otevřela psychologickou praxi a dvanáct let pomáhala dětem i dospělým s problémy, životními krizemi a duševními nemocemi. Dokud se u ní samotné v důsledku traumatického zážitku a vyhoření nerozvinula úzkostná porucha a záchvaty paniky.

Posledního 1,5 roku se na svých sociálních sítích dělí o to, jak se z toho dostala a jak mohou ostatní udělat totéž. Na Instagramu ji nyní sleduje více než 110 000 lidí na adrese @klarahanstein.fuerkopfundherz.

ANOTACE

Býváte často nervózní? Máte v různých situacích strach? Prodělali jste už jeden nebo více záchvatů paniky? Vracejí se vám úzkostné stavy a nevíte, jak se z nich dostat? Pořád nad něčím hloubáte a děláte si starosti? Bojíte se další panické ataky? Žijete v neustálém napětí a má to dopady i na vaše tělo? Nedokážete se zklidnit? Je-li tomu tak, pak je kniha „Milý strachu, drž už hubu!“ určena právě vám. Můžete něco udělat. Nejste bezmocní ani vydáni úzkosti napospas, i když se tak někdy cítíte.

V knize se dozvíte o řadě pomůcek, jež vám pomohou překonat strach a paniku. Získáte informace o tom, co se děje v těle při záchvatu úzkosti či paniky, a naučíte se, jak tyto znalosti využít ke zklidnění svého nervového systému. Dozvíte se, jak se vypořádat se silnými pocity a změnit svůj postoj, když se objeví úzkost. A také se naučíte, jak zpochybnit úzkostné myšlenky a vrátit se do stavu tady a teď. Budete si čím dál jistější sami sebou. Opět v sobě najdete člověka, který je schopen jednat, může aktivně měnit stav své nervové soustavy a dokáže vnést do svého těla klid a věcně myslet, i když se o něj pokouší panický záchvat. Osobou, která zvládne zachovat si nezúčastněný postoj i v chaotické situaci, se můžete stát i vy. Můžete na sobě pracovat, abyste to dokázali. Můžete naučit svůj nervový systém, aby se reguloval sám. Můžete se naučit znovu přepínat ze strachu na důvěru. Přecházet od paniky k pocitu bezpečí. Dosáhnout vnitřního klidu. Začněte a pokračujte v tom. Získejte svůj život zpět krok za krokem! Dokážete to.

